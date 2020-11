Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag laten we ons bijstaan door het Rode Kruis.

Voor de coronacrisis gaven bijna een op drie Vlamingen aan niet goed in hun vel te zitten en gezondheidsorganisaties vrezen dat dat aantal door de onzekerheid van de afgelopen tijd nog flink gestegen is. Het Rode Kruis helpt waar het kan, maar kent helaas ook zijn grenzen. Daarom ontwikkelde de organisatie nu Houvast, een app waarmee iedereen een minicursus tot psychologisch hulpverlener kan volgen om jezelf of een naaste door deze tijd te helpen.

De app geeft je bakken actiegerichte tips en concrete kennis waarmee je aan de slag kan, en dat op een erg overzichtelijke manier. Je krijgt tools om voor jezelf te zorgen zoals een zelfzorgplan of het bijhouden van een dagboek, maar leert er bijvoorbeeld ook signalen herkennen die aangeven dat iemand met psychische problemen kampt.

Houvast is beschikbaar voor Apple en Google en via de website van het Rode Kruis te downloaden. Wie liever nog dieper in de materie duikt, kan er ook het boek Luister! vinden, vol wetenschappelijk onderbouwde informatie over geestelijke gezondheidszorg.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

