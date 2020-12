Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: adem als een boeddhistische monnik.

Een rustige ademhaling kan stress en paniek verminderen en je hoofd weer resetten. Toch zijn veel mensen doorheen de dag zo druk bezig dat ze simpelweg vergeten om diep in en uit te ademen. Een app en/of smartwatch kan je daarbij helpen. Een van de bekendste ademhalingsapps is - what's in a name - The Breathing App. De toepassing komt uit de koker van yogi Eddie Stern, die onder meer Gwyneth Paltrow en Madonna onder z'n klanten mag rekenen.

De app focust op de zogenaamde resonante ademhaling, een ademhalingstechniek waarbij je hartritme, bloeddruk en hersengolven op dezelfde frequentie komen. Dit doe je door je gebruikelijke ademhalingsritme - zo'n 15 tot 18 keer per minuut - te verlagen naar slechts 6 keer per minuut. Dat is het standaard ademhalingstempo van getrainde yogi's en boeddhistische monniken tijdens meditaties. Deze resonante ademhaling zou je immuunsysteem en je alertheid opkrikken.

De meeste smartwatches hebben tegenwoordig ook een functie waarmee je ademhalingsoefeningen kan doen. De Huawei GT2 heeft bijvoorbeeld een optie waarbij je gedurende een minuut diep in- en uitademt volgens een vooropgesteld ritme. Nadien vertelt het horloge je hoe je tijdens die oefening gepresteerd hebt, wat dan weer iets minder relaxerend werkt.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

