Meer dan ooit halen we rust uit de natuur. Op de internationale dag van het bos klaagt GoodPlanet Belgium aan dat heel wat mensen geen natuur op wandelafstand vinden. Tiny Forests moeten de oplossing bieden in ons dichtbebouwd land.

Een Tiny Forest is een stukje dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Klein genoeg om op veel plaatsen realiseerbaar te zijn, groot genoeg als woon- of rustplaats voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Door een speciale plantmethode en het gebruik van inheemse soorten groeien de minibossen sneller dan traditioneel aangeplante bossen.

Nederland telt al tachtig Tiny Forests, België plantte op 13 maart (volgens de corona-richtlijnen) zijn eerste exemplaar in Schoten. Het Wonderbos van Campus Kajee - zo gedoopt door de leerlingen die hielpen bij het planten - wordt straks hun unieke onderzoekslabo over het bos en zijn wonderen.

Het eerste Tiny Forest van Brussel komt in Vorst. Wegens de corona-omstandigheden zijn het niet de schoolkinderen die de bomen planten, maar Pro Natura-medewerkers. Op 23 maart stoppen ze meer dan achthonderd inheemse bomen en struiken in de grond. Later zullen de kinderen, de boswachters in spe, nog meer dan honderd bomen komen planten. Iedereen kan hen steunen door een boom te schenken via de crowdfunding.

Lees ook: Natuurpunt hoopt op forse investeringen in de natuur na de coronacrisis

Een Tiny Forest is een stukje dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Klein genoeg om op veel plaatsen realiseerbaar te zijn, groot genoeg als woon- of rustplaats voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. Door een speciale plantmethode en het gebruik van inheemse soorten groeien de minibossen sneller dan traditioneel aangeplante bossen. Nederland telt al tachtig Tiny Forests, België plantte op 13 maart (volgens de corona-richtlijnen) zijn eerste exemplaar in Schoten. Het Wonderbos van Campus Kajee - zo gedoopt door de leerlingen die hielpen bij het planten - wordt straks hun unieke onderzoekslabo over het bos en zijn wonderen.Het eerste Tiny Forest van Brussel komt in Vorst. Wegens de corona-omstandigheden zijn het niet de schoolkinderen die de bomen planten, maar Pro Natura-medewerkers. Op 23 maart stoppen ze meer dan achthonderd inheemse bomen en struiken in de grond. Later zullen de kinderen, de boswachters in spe, nog meer dan honderd bomen komen planten. Iedereen kan hen steunen door een boom te schenken via de crowdfunding.