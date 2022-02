TikTok kondigt strengere richtlijnen aan voor gebruikers. Het sociale medianetwerk bant filmpjes met anti-LGBTQ+-boodschappen, promotie van eetproblemen en gevaarlijke uitdagingen.

De nieuwe richtlijnen moeten makers en kijkers van video's attent maken op de morele en wettelijke grenzen van filmpjes. Haatdragende taal, het verheerlijken van eetstoornissen en risicovolle uitdagingen zijn niet welkom. Daarnaast maken ze kijkers medeverantwoordelijk voor het modereren van de inhoud door de nadruk te leggen op het belang van rapporteren.

De app is razend populair, maar er is helaas een keerzijde aan de medaille. Expliciete beelden en verhalen, die te maken hebben met zelfbeschadiging en zelfmoord, doen vaak de ronde. Er is heel wat inhoud die eetstoornissen en ander verstoord eetgedrag promoot. Een deel van de gebruikers schrikt er niet voor terug om extreme ideologieën te verkondigen. Het gaat dan vooral over seksistische, racistische en homofobe uitspraken. Tenslotte zijn er nog de populaire uitdagingen, waarvan sommigen met een fatale afloop.

TikTok is vooral populair bij de Gen Z'ers. In filmpjes van 3 seconden tot maximaal 3 minuten laten content creators hun licht schijnen over de nieuwste mode, recepten, dansjes en trends. Het bedrijf verstrengt de richtlijnen zodat het positieve niet overschaduwd wordt door de negatieve impact die de inhoud kan hebben.

