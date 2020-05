Achtenvijftig landen, waaronder ook België, roepen regeringen wereldwijd op om in deze tijd extra aandacht te hebben voor vrouwen en meisjes. 'De pandemie maakt de bestaande ongelijkheden voor vrouwen en meisjes erger en dreigt de verwezenlijkingen inzake mensenrechten voor hen te belemmeren', klinkt het.

Wereldwijd nemen landen beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar die hebben een verschillende impact op vrouwen dan op mannen, waarschuwen ministers uit 58 landen in een gemeenschappelijke verklaring. Zo vergroten de maatregelen het risico op huiselijk geweld en is de sociale bescherming die vrouwen en meisjes in normale omstandigheden beschermen, verzwakt, klinkt het.

Hetzelfde geldt voor mensen met een handicap of in extreme armoede, en andere gemarginaliseerde groepen. De betrokken ministers - voor België is dat Alexander De Croo (Open Vld) - roepen daarom op specifieke maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen. 'Participatie, de bescherming en het potentieel van alle vrouwen en meisjes moeten centraal staan in onze inspanningen om deze crisis het hoofd te bieden. Deze inspanningen moeten gendergevoelig zijn en rekening houden met de verschillende effecten op detectie, diagnose en toegang tot behandeling voor alle vrouwen en mannen'.

Prioriteiten

Bovendien moeten 'seksuele en reproductieve gezondheidsbehoeften, waaronder psychosociale ondersteunende diensten en bescherming tegen gendergerelateerd geweld , prioriteit krijgen', klinkt het. 'Seksuele gezondheidsdiensten zijn essentieel. Financiering van seksuele en reproductieve rechten moet een prioriteit blijven, om een stijging van moeder- en kindersterfte, een toegenomen onvervulde behoefte aan anticonceptie en een groter aantal onveilige abortussen en seksueel overdraagbare ziektes te voorkomen'.

Tot slot moet er ook extra aandacht gaan naar de gezondheid, rechten en het welzijn van adolescenten nu de scholen in veel landen gesloten zijn.

