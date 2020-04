Think Pink verkoopt stoffen mondmaskers om de bevolking te beschermen en haar eigen werking te ondersteunen. 80 procent van de opbrengst gaat naar de organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. Zo kan het de preventie van en het onderzoek naar de ziekte blijven verzekeren.

Met de verkoop van mondmaskers wil de organisatie de kwetsbare groep kankerpatiënten niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijven steunen. 'Borstkanker stopt niet. Ook niet in tijden van corona', zegt Think Pink België.

De mondmaskers kosten 2 euro per stuk. 80 procent van de opbrengst gaat naar Think Pink. Het gaat om een welgekomen bron van inkomsten, want door de coronacrisis heeft de organisatie heel wat sponsorprojecten en activiteiten moet afgelasten.

Bij de aankoop van minstens 1.000 stuks kunnen de mondmaskers gepersonaliseerd worden. © Think Pink

De organisatie richt zich met de mondmaskers naar lokale besturen, bedrijven en organisaties, maar ook naar particulieren. Bij een aankoop van minstens duizend stuks, kunnen de maskers gepersonaliseerd worden. 'We merken dat er veel interesse is bij bedrijven en lokale besturen, en ook al twee sportverenigingen hebben duizend stuks aangekocht met hun logo erop', zegt Heidi Vansevenant, managing director van Think Pink België. Oudenburg stapte als eerste gemeente in het project, met mondmaskers met het logo 'Oudenburg zorgt voor jou'.

Particulieren kunnen vanaf volgende week op de website van Think Pink hun mondmaskers bestellen. Het is nog niet duidelijk per hoeveel stuks ze verkocht zullen worden, omdat veel zal afhangen van de manier waarop de fabrikant - een Italiaans-Belgisch bedrijf - ze aanbiedt. 'Er zijn drie modellen en waarschijnlijk zullen ze per set van minstens tien verkocht worden', aldus Vansevenant. 'Het zijn stoffen mondmaskers die gewassen kunnen worden, en als je continuïteit wilt in het gebruik heb je er zeker twee per persoon nodig.'

Vandaag maken 22 landen deel uit van Think Pink Europe. Zij kunnen allemaal instappen in het project. Volgens Vansevenant zullen er voldoende maskers zijn om aan de vraag te voldoen in België 'De fabrikant heeft de garantie gegeven dat hij snel veel maskers kan produceren.'

