Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, lanceert Think Pink een box voor iedereen die de diagnose borstkanker krijgt. Dat meldt de nationale borstkankerorganisatie op donderdag. De box bundelt zoveel mogelijk nuttige informatie, praktische en medische, over borstkanker.

Het moment van de diagnose is emotioneel zwaar beladen: patiënten zitten met veel vragen over de ziekte, de behandeling en de genezingskansen, maar vaak lukt het niet die vragen te stellen. Met onder meer het Think Pink-boek en informatie over financiële ondersteuning, lotgenotengroepen, beweeg- en nazorgprojecten tracht de Think Pink-box zoveel mogelijk antwoorden te bundelen. 'We hopen dat lotgenoten in deze box een antwoord vinden op hun vele vragen, zelf niet meer op zoek moeten naar informatie en kostbare tijd en energie besparen', zegt voorzitter Heidi Vansevenant.

Omdat die informatie de patiënt best zo snel mogelijk bereikt, schenkt Think Pink elke lotgenoot die een diagnose krijgt in een erkende borstkliniek in België een gratis Think Pink-box. Erkende borstklinieken garanderen de gespecialiseerde zorg die borstkanker vraagt: het zijn gespecialiseerde afdelingen of zorgprogramma's voor borstaandoeningen in het ziekenhuis, die moeten voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen, om erkend te worden door de overheid.

Met de actie wil de nationale borstkankerorganisatie ook bewustmaken rond screening. 'Een vroege opsporing verhoogt je overlevingskans. Als je er vroeg bij bent, is de behandeling meestal ook veel minder zwaar', aldus Vansevenant.

Dat Think Pink de box op Internationale Vrouwendag lanceert, is geen toeval: één vrouw op de negen wordt in België getroffen door borstkanker.

