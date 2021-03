OP 22 maart is het Wereldwaterdag. Die vormt dit jaar het startschot van een nieuwe uitdaging: een om je waterverbruik drastisch terug te schroeven met een aantal simpele ingrepen.

We gebruiken tot zeventig keer meer water dan we denken. Dat komt niet enkel door wat we in onze huizen uit de kraan laten stromen (zo'n honderd liter per persoon per dag), maar ook door wat we eten en consumeren. Zo is er om één jeans te produceren maar liefst achtduizend liter water nodig en voor een kopje koffie een heel bad.

Benieuwd hoe groot jouw watervoetafdruk is? Die kan je berekenen via organisatie Join For Water. Het is diezelfde organisatie die nu ook de Water Challenge organiseert, een vriendelijke campagne om op 21 dagen tijd die afdruk te verkleinen, aan de hand van enkele concrete tips. Zelf ook meedoen? Schrijf je dan in op waterchallenge.be en neem vanaf Wereldwaterdag je (indirect) verbruik in handen.

We gebruiken tot zeventig keer meer water dan we denken. Dat komt niet enkel door wat we in onze huizen uit de kraan laten stromen (zo'n honderd liter per persoon per dag), maar ook door wat we eten en consumeren. Zo is er om één jeans te produceren maar liefst achtduizend liter water nodig en voor een kopje koffie een heel bad. Benieuwd hoe groot jouw watervoetafdruk is? Die kan je berekenen via organisatie Join For Water. Het is diezelfde organisatie die nu ook de Water Challenge organiseert, een vriendelijke campagne om op 21 dagen tijd die afdruk te verkleinen, aan de hand van enkele concrete tips. Zelf ook meedoen? Schrijf je dan in op waterchallenge.be en neem vanaf Wereldwaterdag je (indirect) verbruik in handen.