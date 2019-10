Theatermaker Mokhallad Rasem: 'Het eerste wat ik deed in het asielcentrum, was mijn haar afscheren'

Mokhallad Rasem (1981) studeerde theater in Bagdad. Toen het geweld in zijn geboorteland fel oplaaide in 2005, vroeg hij asiel aan in België. Hij is sinds 2013 verbonden aan het Toneelhuis en tourt dit najaar met de producties Dagboek van een leeg bed en De verse tijd.

© Foto Joris Casaer

Asielcentra zouden eigenlijk rouwcentra moeten zijn. Vluchtelingen dragen behoorlijk wat met zich mee, ze hebben veel meegemaakt. Zolang ze met hun asielaanvraag en hun papieren bezig zijn, lukt het niet om naar zichzelf te kijken. Ze hebben tijd nodig om hun gevoelens weg te wassen. In het asielcentrum waar ik van droom, zouden mensen kunnen samenkomen en wordt er naar hen geluisterd. Vluchtelingen moeten de ruimte krijgen om te reflecteren over wat hun overkomen is. Als je de gebeurtenissen niet goed kunt analyseren, blijven de herinneringen eraan knagen, tot ze uiteindelijk ondraaglijk worden.

