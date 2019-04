Alexia Leysen (30) was de initiatiefnemer van de actie Dagen Zonder Vlees. Ze schreef en regisseerde de door Karl Ove Knausgård geïnspireerde monoloog Knaus, die deze week in première gaat.

Dagen Zonder Vlees was teamwerk. Bij zo'n project ben ik goed in het bedenken van het concept en het uitdokteren van hoe de puzzel in elkaar moet zitten, maar voor de praktische organisatie ben ik een te chaotische ziel. Als je iets verwezenlijkt hebt, is het dus goed je te realiseren dat je dat ook aan anderen te danken hebt. Van op een afstand lijkt het soms alsof mensen dingen helemaal in hun eentje doen, terwijl ze altijd geholpen, gesterkt en gesteund worden door anderen.

...