Test: sloop er seksueel geweld in jouw relatie?

De Vrouwenraad en Beweging tegen Geweld - vzw Zijn vinden het hoog tijd om de stilte rond partnergeweld te doorbreken. De organisaties ervaren namelijk dat het idee dat in een relatie geen sprake kan zijn van aanranding of verkrachting blijft bestaan. Toch werd minstens 13,8 procent van alle Belgische vrouwen en 2,4 procent van de mannen sinds de leeftijd van 18 jaar slachtoffer van seksueel geweld. (Dat is slechts een deel van de realiteit, want naar schatting negentig procent van de slachtoffers doet geen aangifte.) Bij de vrouwen was de pleger in 48 procent van de gevallen de partner of ex-partner.

Slachtoffers van seksueel geweld binnen een relatie zwijgen vaak uit loyaliteit, angst, schaamte of onwetendheid over de strafbaarheid ervan. Daarbij kent seksueel geweld verschillende gradaties en niet iedereen herkent elke vorm altijd. Om dat te counteren, ontwikkelden de organisaties een online test. Vastleggen hoe geweldloos of gewelddadig jouw relatie is, kan hier.

Recht om 'nee' te zeggen

Is de uitslag van die test confronterend? Dan is het aangeraden de uitgebreide informatiebrochure over geweld binnen relaties te lezen. Daarin vinden slachtoffers én mensen uit hun omgeving allerlei contactpunten en advies om de situatie op te lossen, zonder dat dat noodzakelijk het einde van de relatie hoeft te betekenen.

De boodschap van de campagne is stellig: het is niet omdat je in een relatie zit, dat je het recht om 'nee' te zeggen opgeeft.