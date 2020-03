'Door de veel uren achter ons bureau krijgt ons immuunsysteem te weinig prikkels om weerbaar te zijn,' schrijft eco-ondernemer Louis De Jaeger. 'De connectie met de natuur houdt ons gezond. Maak van deze zee van tijd gebruik om een moestuin aan te leggen.'

De wereld staat in rep en roer en geen vogeltje dat zich hier iets van aantrekt. Ze lijken vrolijk en opgewekt onze stille tuinen te vullen met de mooiste melodieën. De natuur is zich klaar aan het maken om open te barsten in volle bloei. We worden gedwongen om stil te staan bij alles. Het is een ultieme kans die we niet mogen laten liggen, een kans om het beste te halen uit deze zee van tijd. Een privilege.

We hebben ruimte voor zelfreflectie. Is het leven dat ik leef eigenlijk wel het leven dat ik wil leven? Een ideaal moment om onze maatschappij te evalueren. Hoe de wereld er vandaag uitziet, onze samenleving draait, is dit hoe we het willen? Hoewel er altijd problemen zijn, sommige ernstiger dan andere, zijn er altijd meer oplossingen. Een wijs man zei ooit: alle problemen zijn op te lossen in je achtertuin. En dit bedoelde hij ook letterlijk.

Sinds het begin van de mensheid zijn wij met ons immuunsysteem mee geëvolueerd met de natuur. We zijn in aanraking gekomen met ontelbaar veel micro-organismen en pathogenen waarmee we hebben leren samenleven. Meer nog, door deze evolutie bestaat ons lichaam uit meer niet-menselijke cellen dan menselijke cellen.

Terwijl sommige mensen hamsteren in de supermarkt is de wijze zaadjes aan het zaaien

Door overdreven smetvrees en onze bureau-lifestyle krijgt ons immuunsysteem te weinig prikkels om weerbaar te zijn. De connectie met de natuurlijke elementen houdt ons net gezond. Research toont aan dat mensen die in hun tuin werken langer leven en minder stress hebben. Waar wacht je dus op? Maak je handen vuil en vlieg erin.

De lente is er vroeg bij, ideaal dus om je moestuin aan te leggen. Terwijl sommige mensen hamsteren in de supermarkt is de wijze zaadjes aan het zaaien. Doe jezelf de Velt-bijbel: "Handboek voor ecologisch tuinieren" cadeau of bekijk hun online moestuinkalender. Hiermee weet je voldoende om van start te gaan met je tuinavontuur. Zo kan je beginnen met uitjes, snijsla, radijsjes en kervel te zaaien of aardperen te planten. Begin ook met je grond te prepareren voor het tuinseizoen en enkele planten voor te zaaien op je vensterbank. Laat je betoveren door de wondere wereld van permacultuur en haal er inspiratie uit om van je tuin een vakantieparadijs te maken, wie weet blijven we de hele zomer wel thuis.

Je hoeft zelfs helemaal niets te zaaien om te genieten van je tuin. De echte lekkerbekken onder ons kunnen pesto maken van zevenblad of brandnetel, een slaatje maken van kaasjeskruid, witte en paarse dovenetel en nog veel meer. Indien je geen wc-papier meer vindt staat de tuin alweer paraat: ezelsoor of kaasjeskruid zijn je nieuwe vrienden.

Verder is de tuin ook je favoriete apotheekkast om het immuunsysteem te boosten. Zo kan je bijvoorbeeld heerlijke thee maken die goed is voor je luchtwegen met tijm, dennennaalden, smalle weegbree en brandnetel. Laat alle stress en zorgen los en creëer je eigen garden of eden waar je helemaal tot extase kan komen.

Louis De Jaeger heeft als missie om België te verduurzamen in alle aspecten. Hij doet dit met het Food Forest Institute, zijn tuin- en landschapsarchitectenbureau Commensalist, met de #ByeByeGrass campagne, de #LaatZeLiggen campagne en door het sensibiliseren met het schrijven van artikels en een boek over de toekomst van de landbouw.

De wereld staat in rep en roer en geen vogeltje dat zich hier iets van aantrekt. Ze lijken vrolijk en opgewekt onze stille tuinen te vullen met de mooiste melodieën. De natuur is zich klaar aan het maken om open te barsten in volle bloei. We worden gedwongen om stil te staan bij alles. Het is een ultieme kans die we niet mogen laten liggen, een kans om het beste te halen uit deze zee van tijd. Een privilege.We hebben ruimte voor zelfreflectie. Is het leven dat ik leef eigenlijk wel het leven dat ik wil leven? Een ideaal moment om onze maatschappij te evalueren. Hoe de wereld er vandaag uitziet, onze samenleving draait, is dit hoe we het willen? Hoewel er altijd problemen zijn, sommige ernstiger dan andere, zijn er altijd meer oplossingen. Een wijs man zei ooit: alle problemen zijn op te lossen in je achtertuin. En dit bedoelde hij ook letterlijk. Sinds het begin van de mensheid zijn wij met ons immuunsysteem mee geëvolueerd met de natuur. We zijn in aanraking gekomen met ontelbaar veel micro-organismen en pathogenen waarmee we hebben leren samenleven. Meer nog, door deze evolutie bestaat ons lichaam uit meer niet-menselijke cellen dan menselijke cellen. Door overdreven smetvrees en onze bureau-lifestyle krijgt ons immuunsysteem te weinig prikkels om weerbaar te zijn. De connectie met de natuurlijke elementen houdt ons net gezond. Research toont aan dat mensen die in hun tuin werken langer leven en minder stress hebben. Waar wacht je dus op? Maak je handen vuil en vlieg erin.De lente is er vroeg bij, ideaal dus om je moestuin aan te leggen. Terwijl sommige mensen hamsteren in de supermarkt is de wijze zaadjes aan het zaaien. Doe jezelf de Velt-bijbel: "Handboek voor ecologisch tuinieren" cadeau of bekijk hun online moestuinkalender. Hiermee weet je voldoende om van start te gaan met je tuinavontuur. Zo kan je beginnen met uitjes, snijsla, radijsjes en kervel te zaaien of aardperen te planten. Begin ook met je grond te prepareren voor het tuinseizoen en enkele planten voor te zaaien op je vensterbank. Laat je betoveren door de wondere wereld van permacultuur en haal er inspiratie uit om van je tuin een vakantieparadijs te maken, wie weet blijven we de hele zomer wel thuis.Je hoeft zelfs helemaal niets te zaaien om te genieten van je tuin. De echte lekkerbekken onder ons kunnen pesto maken van zevenblad of brandnetel, een slaatje maken van kaasjeskruid, witte en paarse dovenetel en nog veel meer. Indien je geen wc-papier meer vindt staat de tuin alweer paraat: ezelsoor of kaasjeskruid zijn je nieuwe vrienden. Verder is de tuin ook je favoriete apotheekkast om het immuunsysteem te boosten. Zo kan je bijvoorbeeld heerlijke thee maken die goed is voor je luchtwegen met tijm, dennennaalden, smalle weegbree en brandnetel. Laat alle stress en zorgen los en creëer je eigen garden of eden waar je helemaal tot extase kan komen.Louis De Jaeger heeft als missie om België te verduurzamen in alle aspecten. Hij doet dit met het Food Forest Institute, zijn tuin- en landschapsarchitectenbureau Commensalist, met de #ByeByeGrass campagne, de #LaatZeLiggen campagne en door het sensibiliseren met het schrijven van artikels en een boek over de toekomst van de landbouw.