Terugblik op 2018: 'Niemand kan nu nog zeggen dat het klimaat een ver-van-mijn-bedshow is'

2 december: aan de vooravond van de klimaattop in Polen trekken naar schatting 70.000 à 75.000 mensen door Brussel. Daarmee is "Claim the Climate" de grootste burgermanifestatie in ons land sinds de Witte Mars in 1996.