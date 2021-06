In het AfricaMuseum in Tervuren is vrijdag een nieuwe tentoonstelling met de naam 'AfricaTube' geopend. De tentoonstelling toont de digitale leefwereld van Congolese jongeren, en zoekt op die manier verbinding met Belgische.

'Het doel is een digitale ontmoeting te realiseren tussen jongeren hier en jongeren in Congo', legt curator Marie-Reine Iyumva uit. 'Sociale media zijn overal ongelooflijk populair. Europese jongeren zijn echter vaak gefocust op Europese media. We willen ze laten zien dat er in Afrika, en zeker in Congo, een heel dynamische jongerencultuur is, met een bijzondere eigenheid.'

Om de tentoonstelling samen te stellen heeft het AfricaMuseum samengewerkt met kunstencentrum Waza uit Lubumbashi. In een kleine ronde zaal krijgen bezoekers een beeld van de Congolese jongerencultuur aan de hand van korte digitale producties, die op allerhande online platformen uitgebracht zijn. Er zijn bloggers, vloggers, dansers, kunstenaars en andere artiesten te zien. Een videoclip van een breakdance- en beatmakinggroep toont bijvoorbeeld traditionele Luba-spelen, die populair waren voor de koloniale tijden. De beelden in de clip verwijzen naar de koloniale periode.

Verbinding

'Het is zeer belangrijk om in te zetten op verbinding tussen jongeren van verschillende culturen. Als we mensen en jongeren zelfkritisch en bewust willen opvoeden, is het van groot belang die connectie te vinden', vindt minister Kitir. 'Want finaal hebben we allemaal dezelfde dromen en wensen. Deze tentoonstelling werpt een blik op de online wereld van Congolese jongeren, en biedt bovendien de nodige omkadering voor iedereen. Ik ben erg tevreden dat het AfricaMuseum hier ruimte voor vrijmaakt.'

De tentoonstelling blijft vanaf vrijdag permanent aanwezig in de zaal. Om de zes maanden wordt er een nieuwe selectie gemaakt van producties en krijgen bezoekers dus andere beelden te zien.

