Telenet verbreedt haar digitaal aanbod met Play Fit, een reeks eenvoudige work-outs die gratis beschikbaar zijn op alle decoders van het netwerk. Met deze trainingssessies vult Telenet haar #SamenErdoor aanbod aan. 'Sporten is een manier om zowel mentaal als fysiek voor jezelf te zorgen en dat kunnen we nu allemaal wel gebruiken.'

Momenteel zijn er twaalf filmpjes ontwikkeld door personal trainers Elyne, Julie en Claudio, tien 'Iedereen Yoga'-sessies met Ingeborg en elf lessen van de Antwerpse concept gym The Brick. De content was sinds 16 maart al beschikbaar voor klanten die de nieuwste Telenet tv-box hebben, maar nu wordt de content verder uitgerold op alle decoders en voor alle Telenet TV klanten.

De content doelt vooral op een korte zweetsessie. Personal trainer Roy Vermeulen van The Brick legt uit: 'Tijdens de coronacrisis merken we echt een piek in de interesse in korte fitness routines. Deels omdat er tijd is vrijgekomen in onze drukke agenda's, maar ook omdat deze nieuwe situatie stress met zich meebrengt. Sporten kan je fysieke en mentale welzijn boosten en dat kunnen we nu allemaal gebruiken.'

Volgens Ivor Micallef, directeur entertainment bij Telenet, heb je voor de meeste sessies geen materiaal nodig: 'Met de work-outs willen we duidelijk maken dat sporten geen alles-of-niets verhaal is. Tien minuutjes actief zijn kan wonderen doen en uren zweten is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd, zeker niet als je met kinderen thuis zit. Met HIIT, full body, core, aerobics en yoga willen we een zo uitgebreid mogelijk aanbod aanbieden, zodat iedereen een work-out vindt die hem of haar aanspreekt.'

