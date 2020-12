Tele-Onthaal stevent af op een recordaantal oproepers die een beroep deden op het luisterend oor van oproepnummer 106. Tot eind november ging het om een stijging met 14,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Op 1 december stroomden al 5.810 meer oproepen binnen dan in het volledige jaar 2019. Tot eind november registreerde Tele-Onthaal 126.651 telefoon- en chatoproepen, een stijging met 14,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

2020 was door de coronacrisis alles behalve een klassiek jaar. De voorbije maanden vonden vele mensen de weg naar de telefoon of chat van de hulplijn van Tele-Onthaal. De nood aan laagdrempelige en bereikbare hulp is duidelijk groot in tijden waarin de hele maatschappij en bevolking lange tijd op proef gesteld wordt, aldus de organisatie.

Piek tijdens de feestdagen

De vrijwilligers van Tele-Onthaal ontvingen tussen 1 januari en 30 november dit jaar 109.188 telefoonoproepen (+13,5 pct) en 17.463 chatoproepen (+21,2 pct). Met de eindejaarsfeesten nog voor de boeg, verwacht coördinator Jennifer Pots over heel 2020 een kleine 20 procent meer oproepen.

Voor deze bijzondere feestdagen, met minder persoonlijke familiale en sociale contacten, zet Tele-Onthaal extra vrijwilligers in, vooral tijdens de avonduren, verzekert Pots. Dag en nacht zitten vrijwilligers klaar om een luisterend oor te bieden. Wie nood heeft aan een gesprek: Tele-Onthaal is er altijd, luidt het devies. Bellen kan via oproepnummer 106 , chatten kan via de website van Tele-Onthaal.

