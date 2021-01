Ten laatste tegen 2023 mogen er geen pony's of paarden meer gebruikt worden in carrousels op kermissen, jaarmarkten en aanverwante evenementen.

Dat staat in een decreet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dat het Vlaams Parlement woensdag unaniem heeft goedgekeurd.

De kermisponyhouders krijgen een overgangsperiode tot en met 31 december 2022 en er wordt een compensatieregeling voorzien waarbij het welzijn van de dieren gegarandeerd zal worden. Momenteel zouden er vier kermisponyhouders actief zijn.

In Brussel is het al sinds 2019 verboden om pony's in te zetten op kermissen. Dat verbod werd echter omzeild, onder meer door muilezels te gebruiken of door de carrousels op andere plaatsen te zetten.

De Brusselse regering verstrengde vorig jaar de regeling, door de carrousels op elke plaats te verbieden en het toepassingsgebied te verruimen tot alle paardachtigen.

