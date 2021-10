Mensen voelen steeds vaker de nood aan een fysiek aandenken aan een dierbare. Daar spelen deze ontwerpers met veel empathie op in.

Loovt creëert kunst op basis van hartslagen van mensen in rouw

© Stijn D'Hondt

Naar aanleiding van Allerheiligen lanceert artiest Stijn D'Hondt(29), oprichter van het troostmerk Loovt en Heren Loebas, een nieuw project 'Lost Heartbeats'. Daarbij gaat hij opzoek naar mensen die momenteel een verlies meemaken en creëert voor hen een persoonlijk kunstwerk op basis van hun verhaal.

Stijn luistert letterlijk en figuurlijk naar hun hart en maakt nostalgische landschappen op basis van hun hartslag die hij opmeet. Iedereen met een verliesverhaal kan zijn verhaal mailen via hello@loovt.be. De gelukkigen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waar hun hartslag tijdens hun rouwverhaal opgenomen wordt en een uniek kunstwerk gecreëerd wordt. Later worden al deze verhalen tentoongesteld in een unieke setting.

Via dit project wil Stijn het taboe rond rouwen doorbreken en bespreekbaar maken. 'Het gaat niet enkel over de dood, ik hoop ook mensen te kunnen spreken over liefdesverdriet, het afscheid van hun gezondheid of hun thuis die ze ongewild achterlieten. Het is net de variëteit binnen rouwen die ik onder de aandacht wil brengen. Het is wetenschappelijk bewezen dat rouwen invloed heeft op onze hartslag. Hartpijn is letterlijk te zien in onze curves van onze hartslag. Doordat iedereen op een andere manier afscheid beleeft, krijg je een variatie aan hartslagen die interessante grafische vormen aannemen. Dit was meteen mijn inspiratie van dit project' aldus D'Hondt.

Kunstwerken en troostkaarten van Stijn D'hondt Meer informatie via de website Vanaf 14 euro voor troostkaarten

Simple comme Bonjour lanceert handgemaakte rouwjuwelencollectie 'Près de toi'

© 'Près de toi'

Inneke Goyvaerts en Maarten Tordoir, de bezielers achter Simple comme Bonjour, ontwerpen rouwjuwelen als symbool voor de liefde van waaruit mensen steun, troost en hoop kunnen halen. Het zijn juwelen met asverwerking en vingerafdrukken om je geliefde een leven lang dichtbij je te dragen.

Deze lijn werd gestart na het verlies van een geliefde uit eigen omgeving. Toen Innekes grootvader op sterven lag, wou ze iets van hem vereeuwigen. Niet iets om op de kast te plaatsen of op te hangen, maar om elke dag dicht bij haar te dragen. Als troost, als steun, als hoop, als mooie herinnering. Subtiel, maar wel van grootste waarde. Als meubelmaker spraken de handen van Innekes grootvader boekdelen. Zo ontstond het idee om zijn vingerafdruk te verwerken in een juweel. Veel mensen vonden dit zo waardevol dat Inneke niet veel later startte met de creatie van rouwjuwelen voor klanten.

Rouwjuwelen Beschikbaar op de website Prijs per juweel vanaf 368.00 euro

Psychiater Uus Knops ontwerpt een doosje troostkaarten

© Doosje troostkaarten

Dit doosje bevat dertig verschillende kaarten met treffende troostwoorden. Deze kaarten kan je sturen naar mensen met verdriet bij een overlijden, ziekte, verlies of een andere tegenslag. Recent of een poos geleden. Omdat je hen wil steunen, omdat je wil laten weten dat je aan hen denkt. Vaak vinden we niet de juiste woorden, of dat denken we dan. Op deze kaarten staan woorden die juist kunnen zijn, juist genoeg. Woorden van psychiater Uus Knops, die kunnen troosten en helpen wanneer je woordeloos bent.

Doosje Troostkaartjes Beschikbaar op de website van Uus en verschillende boekhandels 30 euro per doos

Lore Van Keer ontwerpt rouwjuwelen

null © Lore Van Keer

Elke band is anders en dat wil ontwerpster Lore Van Keer ook in haar Memorial Designs vertalen. Elk juweel wordt ontworpen aan de hand van gesprekken met de drager, wat resulteert in pièces uniques die jullie relatie weerspiegelen aan de hand van vormen, stenen, assen of gravures. 'Voor mij symboliseert een gendenkjuweel de nobele samenstelling van verhalen', zegt Van Keer. 'Op een manier die niet meteen zichtbaar is voor de wijde wereld.

Rouwjuwelen van Lore Van Keer Beschikbaar op haar website Vanaf 295 euro per doos

Serene unen en grafstenen uit Italië

© eschatology.it

Gespot op de Salone del Mobile in Milaan: het Italiaans-Britse label Eschatology, letterlijk vertaald als 'leer van de laatste dingen.' Het merk ontwerpt zowel urnen en grafstenen als sacrale architectuur voor mensen en dieren en vertrekt daarbij vanuit vormen die de belangrijkste stappen van een leven symboliseren. Met behulp van natuurlijke materialen creëren ze zo serene designurnen die een mooie plek in huis verdienen.

Eschatology Meer info op de website Prijs op aanvraag

Troostkaart van Petit Pourri

© Petitpourri.be

In moeilijke tijden kan een warme boodschap wonderen doen, weet grafisch ontwerpster Sanne Lambermon van Petit Pourri. Samen met houtbewerkster Rayah Wauters van Nauwau en juweelontwerpster Veronique Sneyaert brengt ze een troostkaartje uit. 'Er is online een groot aanbod om feestelijke momenten te vieren, maar voor moeilijke momenten is het aanbod eerder beperkt'

'In de illustratie kun je de zon herkennen, maar ook de maan, het is maar hoe je het zelf interpreteert. De met de hand getekende lijn belichaamt ons levenspad dat ook niet in één rechte lijn verloopt', klinkt het bij de ontwerpers. 'Het geborduurde strijkontwerp bestaat uit twee veertjes, die staan voor veerkracht maar ook een bijzondere betekenis in zich dragen. Er wordt namelijk in de volksmond gezegd dat wanneer er een veertje op je pad komt, dit een boodschap is van iemand die je verloren hebt.'

Troostkaartjes Meer info op de website 29.95 euro

Boijoux ontwerpt fonkelende broches voor sterrenouders

null © Boijoux

Na een paar opdrachten om voor sterrenouders een tastbare, draagbare herinnering te maken creeërde Boijoux in samenwerking met The Extra Smile drie broches. De drie houten broches stellen een sterretje, een raketje en een hartje voor en werden afgewerkt met een goud-glitter emaille. Ze worden verpakt in een eenvoudig sereen doosje en kunnen een klein tekstje bevatten.

Houten broches Beschikbaar op de webshops Boijoux en The Extra Smile 15 euro per sieraad, waarvan 5 euro wordt doorgestort naar de vzw Boven de Wolken.

