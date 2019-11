Kerstavond 2016, Damascus. Marah Al Hannoun vernam zonet dat ze een visum krijgt om naar België te emigreren. Ze zit op restaurant tussen haar Syrische vrienden, en is blij, maar ook bedroefd, want straks moet ze afscheid nemen.

In Marah Al Hannouns (21) oude leven, dat ze noodgedwongen achterliet, zou ze afgelopen weekend in Damascus uit eten zijn geweest, met een grote groep vrienden, om daarna te gaan feesten in een bar. Katia zou erbij geweest zijn. En Mayar. En Yolla. En Manar. Alleen al dansend kon het groepje vrienden de oorlog waarin ze al jaren overleefden even vergeten en een paar uur zorgeloos jong zijn.

...