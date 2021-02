De finalisten voor de Sustainable Family Awards 2021 zijn bekend. Het gaat over meer dan honderd bedrijven, personen en initiatieven, verdeeld over twintig categorieën. Tot en met zondag veertien februari kan er gestemd worden op de website van Sustainable Family.

Ellen, Nikolas en hun twee zoontjes Jules en Arthur uit Antwerpen zijn de gezichten achter Sustainable Family. Ze eten veganistisch en inspireren dagelijks duizenden volgers via hun sociale mediakanalen om duurzamer en bewuster te leven. Samen organiseren ze onder andere workshops, bieden ze online cursussen aan en hebben ze een webshop.

Dit jaar reiken ze voor het eerst de Sustainable Family Awards uit. Hiermee moedigt het gezin Belgische en Nederlandse duurzame initiatieven aan. Van duurzame modeboetieks tot natuurlijke cosmetica: heel wat categorieën komen aan bod. Ook grotere bedrijven die hun steentje bijdragen, zoals de Vegetarische Slager en JBC, geven ze een duwtje in de rug.

De finalisten zijn zorgvuldig gekozen uit meer dan 10.000 reacties die door volgers werden ingestuurd. 'We wilden dat de awards echte publieksprijzen zijn', vertelt Nikolas Sterck. Alle kanshebbers zijn te vinden op de website van Sustainable Family. Daar kan je stemmen en tegelijkertijd inspiratie rond duurzame initiatieven vinden. Er kan nog tot en met zondag veertien februari gestemd worden. 'In de loop van volgende week zullen de winnaars online aangekondigd worden. De exacte datum hangt af van het aantal stemmen, want die stromen volop binnen', lacht Nikolas.

