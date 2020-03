Twee vriendinnen zetten samen een postkaartactie op ten voordele van Dokters van de Wereld. Door een pakket te kopen, steun je niet alleen de ngo, maar maak je ook je naasten blij met een handgeschreven kaartje.

De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben ook gevolgen voor daklozen en vluchtelingen. Zo moesten de dienst Vreemdelingenzaken en sommige daklozencentra noodgedwongen de deuren sluiten. Een deel van deze mensen belandt bijgevolg op straat. Hoe kunnen daklozen en vluchtelingen in hun kot blijven als zij geen kot hebben?

Alle hens aan dek

Dokters van de Wereld wil een helpende hand zijn en organiseert medische consultaties in Antwerpen en Brussel. De ngo zorgt ervoor dat hun medische staf beschermd is en dekt de medische kosten van diegenen die het zelf niet kunnen betalen. Daarnaast rijdt de organisatie twee keer per week uit met een zorgbus om paramedische zorg te verstrekken aan de daklozen op straat.

Ze openden deze week ook een ziekenboeg in Antwerpen waar verzwakte daklozen 24 op 24 terecht kunnen. De ziekenboeg beschikt over 24 kamers en wordt gecoördineerd door Dokters van de Wereld in samenwerking met Stad Antwerpen.

Lees ook: Concrete tips om coronavrij te vrijwilligen

'Het is voor ons alle hens aan dek: omdat dakloze mensen in ons land nergens anders terecht kunnen, zorgen we ervoor dat onze projecten operationeel blijven. Dat betekent extra inspanningen op vlak van medicatie en beschermend materiaal, maar ook extra medewerkers en vrijwilligers op het terrein én de start van nieuwe projecten zoals de ziekenboeg in Antwerpen,' aldus Alexis Andries, Directeur Belgische Projecten bij Dokters van de Wereld.

Om Dokters van de Wereld te steunen, zetten vriendinnen Manon Acke en Marie Monsieur een postkaartcampagne op poten. Daarmee draag je niet alleen je steentje bij op financieel vlak, maar zorg je in tijden van social distancing ook voor een mooi gebaar. Wie krijgt er immers niet graag een kaartje in de bus? Je familie en vrienden die je niet in het echt kunt zien of mensen in een rusthuis die geen bezoek meer kunnen ontvangen: steek hen een hart onder de riem en stuur een mooie boodschap via de post.

Voorbeeld van een postkaartpakket © GF

Praktisch Via de website www.samentegencovid19.be kan je voor 20 euro een postkaartpakket bestellen, met 5 postkaarten. Je kan ook een postkaartpakket bestellen inclusief 5 postzegels, dit kost 25 euro. De opbrengst gaat integraal naar Dokters van de Wereld. Alle beelden werden gemaakt door fotografe Marie Monsieur. De vrouwen achter de actie PR manager Manon Acke is zaakvoerster van Two is a Crowd en verzorgt PR, influencer marketing en content creatie voor merken en vzw's met een sociale en/of ecologische missie. Marie Monsieur is reisjournaliste en fotografe.

De maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben ook gevolgen voor daklozen en vluchtelingen. Zo moesten de dienst Vreemdelingenzaken en sommige daklozencentra noodgedwongen de deuren sluiten. Een deel van deze mensen belandt bijgevolg op straat. Hoe kunnen daklozen en vluchtelingen in hun kot blijven als zij geen kot hebben?Dokters van de Wereld wil een helpende hand zijn en organiseert medische consultaties in Antwerpen en Brussel. De ngo zorgt ervoor dat hun medische staf beschermd is en dekt de medische kosten van diegenen die het zelf niet kunnen betalen. Daarnaast rijdt de organisatie twee keer per week uit met een zorgbus om paramedische zorg te verstrekken aan de daklozen op straat.Ze openden deze week ook een ziekenboeg in Antwerpen waar verzwakte daklozen 24 op 24 terecht kunnen. De ziekenboeg beschikt over 24 kamers en wordt gecoördineerd door Dokters van de Wereld in samenwerking met Stad Antwerpen. 'Het is voor ons alle hens aan dek: omdat dakloze mensen in ons land nergens anders terecht kunnen, zorgen we ervoor dat onze projecten operationeel blijven. Dat betekent extra inspanningen op vlak van medicatie en beschermend materiaal, maar ook extra medewerkers en vrijwilligers op het terrein én de start van nieuwe projecten zoals de ziekenboeg in Antwerpen,' aldus Alexis Andries, Directeur Belgische Projecten bij Dokters van de Wereld. Om Dokters van de Wereld te steunen, zetten vriendinnen Manon Acke en Marie Monsieur een postkaartcampagne op poten. Daarmee draag je niet alleen je steentje bij op financieel vlak, maar zorg je in tijden van social distancing ook voor een mooi gebaar. Wie krijgt er immers niet graag een kaartje in de bus? Je familie en vrienden die je niet in het echt kunt zien of mensen in een rusthuis die geen bezoek meer kunnen ontvangen: steek hen een hart onder de riem en stuur een mooie boodschap via de post.