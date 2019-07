Als het Amerikaanse buitenlandbeleid fondsen terugschroeft van organisaties die in het Zuiden werken aan familieplanning en geboortebeperking, neemt het aantal abortussen daar juist toe.

Onderzoekers van de universiteit van Stanford, die de impact van het vroegere en huidige abortus-kritische beleid onder de loep namen, doen een opvallende ontdekking. Ze zagen namelijk een toename van het aantal abortussen in Afrika, met name op plaatsen waar de werkingsgelden van hulporganisaties zoals de International Planned Parenthood Federation, werden teruggeschroefd.

Het anti-abortusbeleid is vanaf het begin een politieke hete aardappel geweest.

Het Amerikaanse abortus-kritische beleid, algemeen bekend als het Mexico City-beleid, verbiedt expliciet buitenlandse hulp van de Verenigde Staten aan ngo's die zich niet aan de belangrijkste voorwaarde van dat beleid houden: geen abortus uitvoeren of bespreken als een methode van gezinsplanning, zelfs al is dat alleen maar in de vorm van onderwijs of als een advies.

Ronald Reagan

Het anti-abortusbeleid is vanaf het begin een politieke hete aardappel geweest. Het werd in 1984 onder Ronald Reagan ingevoerd en later door andere Republikeinse regeringen weer op tafel gelegd, terwijl de Democraten in het Witte Huis het beleid telkens al na enkele dagen na hun aantreden herriepen.

De studie, die werd gepubliceerd in The Lancet Global Health, keek naar de impact van dit beleid op meer dan 25 landen in Afrika gedurende een tijdsspanne van twintig jaar onder drie Amerikaanse presidenten: Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama.

Tegenovergesteld effect

De conclusie luidt dat tijdens de Bush-jaren het aantal abortussen 40 procent hoger lag dan tijdens de ambtsperiodes van Clinton en Obama.

Als er wordt gesneden in de fondsen die naar abortusorganisaties gaan, is geboortecontrole moeilijker te bereiken

Toen het anti-abortusbeleid werd opgeschort tijdens de twee termijnen van Obama, werd de opwaartse trend in abortuscijfers volgens de onderzoekers omgekeerd.

'Ons onderzoek suggereert dat een beleid dat ogenschijnlijk wereldwijd de abortuscijfers wil verlagen, net het tegenovergestelde effect heeft', zegt Eran Bendavid van de Stanford University School of Medicine.

De hoofdreden is dat de ngo's die benadeeld worden door het strenge beleid ook voorzien in voorbehoedsmiddelen. 'Als er wordt gesneden in de fondsen die naar dit soort organisaties gaan, is geboortecontrole moeilijker te bereiken', zegt medeauteur Nina Brooks. 'De onbedoelde consequentie is dat hierdoor het aantal abortussen juist toeneemt.'

Trump

De reikwijdte van het beleid is nog toegenomen sinds huidig president Donald Trump aan de macht kwam. Hoewel het beleid zich oorspronkelijk enkel richtte op een vermindering van kosten voor gezinsplanning en reproductieve gezondheidsdiensten, heeft president Trump het uitgebreid tot elke organisatie die zich bezighoudt met wereldwijde gezondheid, inclusief organisaties die werken rond hiv en de gezondheid van kinderen.

Onder George Bush daalde het gebruik van anticonceptie met 14 procent en stegen zwangerschappen met 12 procent.

Amerika is de grootste leverancier van ontwikkelingshulp ter wereld en heeft in 2017 ongeveer 7 miljard dollar uitgegeven aan internationale gezondheidshulp. Veel vrouwen in Afrika ten zuiden de Sahara zijn afhankelijk van deze hulp voor voorbehoedsmiddelen en in deze regio zijn ngo's vaak de enige instanties die vrouwen uitleggen hoe je aan gezinsplanning kan doen.

Niet wenselijk

De onderzoeksresultaten van de studie zijn gebaseerd op gegevens van bijna 750.000 vrouwen in 26 Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, van 1995 tot 2014. Onder George Bush daalde het gebruik van anticonceptie met 14 procent en stegen zwangerschappen met 12 procent. Het aantal abortussen lag 40 procent hoger ten opzichte van de Clinton- en de daaropvolgende Obama-jaren.

'We hebben hier overduidelijk een gevolg van een overheidsoptreden blootgelegd waarover iedereen, aan beide zijden van het abortusdebat, het eens zou moeten zijn dat dit niet is wat we wensen', concludeert de derde auteur van de studie, Grant Miller.