De coronacrisis roept bij veel mensen stress en angstgevoelens op. Hier zijn alvast enkele handige tools om die de baas te kunnen.

In ons brein zit een netwerk dat creativiteit, empathie en rust bevordert, maar dat werkt alleen wanneer je je geest ontspant en je ademhaling verzorgt.1. Pieker elke dag een halfuur. Iedereen piekert, maar als je ervan af wilt, moet je jezelf verplichten om het alleen op dat geplande tijdstip te doen. 2. Richt je leefwereld zo in dat er niet te veel prikkels op je afkomen. Ruim je huis op en herstel dingen die al tijden kapot zijn. 3. Antwoord niet op kwade telefoons of mails. Blijf vriendelijk, maar geef aan dat je er de tijd en ruimte niet voor hebt. 4. Word geen pleaser. Zorg in de eerste plaats goed voor jezelf, en dan voor anderen. 5. 'Elk nadeel heb zijn voordeel.' Bedenk bij elk negatief voorval een positieve kant. 6. Vind jezelf geen sukkelaar. Mensen hebben zelf al angst genoeg en houden zich dan niet graag bezig met een slachtoffer. 7. Draag geen knellende kledij. Daar erger je je ziek aan als je een hele dag binnen moet zitten. 8. Leer een mop vanbuiten. Een goede gespreksopener en perfect om de stemming te verlichten.Meer tips tegen stress? Rust voor je brein, Luc Swinnen, uitgeverij Lannoo, 19,99 euro. Hoe houden we ons mentaal welzijn op peil? Volgens de Belgische start-up Moonbird zijn ademhalingsoefeningen het beste wapen tegen stress en angst. Ze hebben alleen geen nut als ze fout worden uitgevoerd. Daarom ontwierp Moonbird een toestel dat perfect in de hand past en voor jou je ideale ademhalingsritme meet. Door op dat ritme in te krimpen en uit te zetten, helpt het toestel je om die ademhaling aan te houden. Het bedrijf startte onlangs ook met een reeks gratis webinars. Elke weekdag om 18 uur legt een expert uit hoe we de rust in ons hoofd kunnen laten terugkeren. Via een livestream bieden onder anderen de bekende neuroloog prof. Steven Laureys en de Nederlander 'Mr. Breath' Rob Koning ademhalings- of meditatieoefeningen aan. Heb je een lezing gemist, dan kun je die herbekijken via de website van Moonbird. moonbird.life, 139 euro. Therapeut Ivie Cardinaels van BlauwKonijn is gespecialiseerd in stress- en burn-outcoaching. Volgens haar is het essentieel om een goede stressmethodiek in te bouwen. "Het begint bij je manier van denken. De gedachte dat je opgesloten zit, doet de muren op je afkomen. Maar je kunt het ook bekijken als veilig thuis zijn met mensen die je graag ziet. Zo verandert negativiteit in positiviteit, terwijl de situatie exact dezelfde blijft. Bescherm jezelf daarnaast tegen een teveel aan informatie. Elke dag zijn er nieuwe statistieken over hoeveel mensen besmet zijn en sterven, maar alles op de voet volgen is geen goed idee. Plan één moment in per dag waarop je het nieuws leest. Structuur brengen in je dag is heel belangrijk. Maak een agenda en vink taken af eens je ze volbracht hebt. Dan komt een stoot dopamine vrij, waar je een gevoel van voldoening van krijgt. Een goede tip tegen stress is iets liefs voor een ander doen. Een mens wordt gelukkig van iemand gelukkig maken. Toch zijn sociale contacten niet altijd de oplossing. Tot slot: over stress praten doe je best niet te vaak en enkel met iemand die je vertrouwt. Nog beter is een stressdagboek bijhouden. Daarin schrijf je elke dag een kwartier je gedachten neer. Maar niet voor het slapengaan; een goede nachtrust is cruciaal." Mediteren kun je leren, en wel dankzij deze vier podcasts. Leven zonder stressPsycholoog Albert Sonnevelt is een expert op het vlak van persoonlijke effectiviteit, vitaliteit en stress- en timemanagement. Al twintig jaar lang traint hij mensen om weer grip te krijgen op hun gevoelens en gelukkiger in het leven te staan. Geen verhalen of fantasieën in deze podcast, maar praktische en gerichte oefeningen om je stress onder controle te krijgen. The Rubin Mindfulness meditation Het Rubin Museum of Art in New York City geeft elke week een meditatiesessie, geleid door telkens een andere meditatieleraar. De focus ligt op mindfulness: de kunst van het aandachtig leven. Om naast de deelnemers de hele wereld toegang te kunnen geven tot die krachtige tool, werden de sessies opgenomen en verwerkt in een podcast. Magische momenten Deze podcast bezorgt je elke zondag een nieuwe meditatie. Dolly Heuveling van Beek maakt meditaties met verschillende doelen zoals ontspanning, intuïtie, slaapbevordering en extra energie. De sessies zijn toegankelijk voor beginners en gevorderden, dus niets hoeft je tegen te houden om zelf ook een magisch meditatiemoment te beleven. The slow home podcast Langzamer en simpeler leven in deze haastige wereld, we zouden er allemaal baat bij hebben. Brooke ging samen met haar gezin het leerproces aan en vertelt over de obstakels die ze onderweg is tegengekomen. Op een rustige manier legt ze uit hoe je je focus kunt verleggen. Zodat stress, afleiding door sociale media en prestatiedrang plaats kunnen maken voor bewuster leven.