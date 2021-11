Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten en nog potten gaan breken. Vandaag stellen we 6 vrouwen voor van wie we allemaal kunnen bijleren.

Sarah Bekambo (20) houdt van kunst. Ze begon haar jonge carrière als spoken word artiest bij Trill vzw en BURn Leuven, maar waagt zich ook aan zang, rap en breakdance. Daarnaast is ze actief in de theaterwereld, was ze jongerencurator voor DeSingel en werkt ze sinds kort als programmator Written & Spoken Word in de Voo?uit in Gent. Verder neemt ze sinds actief deel aan het antiracismedebat.

Evangeline Agape (25) tekent en schrijft over thema's als God, gevoelens en mentale gezondheid. Haar gedachtegangen deelt ze op haar Instagramaccount @kriebelessies. Daarnaast maakt ze de podcast Mentally Chill, een podcast vol mildheid. Ze werkt ook aan een boek dat in voorjaar 2022 zal verschijnen.'Dat je pas van iemand anders kan houden als je van jezelf houdt: sommige mensen zeggen dat. Het is als een schaar gaan kopen, thuiskomen en merken: om die verpakking open te krijgen, heb ik een andere schaar nodig. We zijn geen eilanden, we hebben elkaar nodig.'@kriebelsessiesJihad Van Puymbroeck (26) is communicatiestrateeg en geeft lezingen, workshops en consultancy over thema's als racisme en framing in de media. Ze begon bij VRT NWS als social media expert. Nu werkt ze voor De Ambrassade, een organisatie die de positie van jongeren in de samenleving versterkt. Eerder dit jaar werd ze co-voorzitter van Hand in Hand tegen Racisme, een beweging die strijdt tegen structureel racisme en gespecialiseerd is in dekolonisatie.'Jihad betekent letterlijk "streven naar". Het staat voor opkomen voor jezelf en anderen, en sterk in je schoenen staan. Mijn naam is wie ik ben, ik zal hem nooit veranderen.'@Jihad_VPNadia Nsayi (37) is politicologe en auteur van het boek Dochter van de dekolonisatie. Sinds september werkt ze als medewerker culturele programmatie bij het Africa Museum in Tervuren.'Het koloniaal verleden is een complex gegeven en in België hebben we te lang witte mannen aan het woord gelaten. Het is tijd om in dat debat ook nieuwe stemmen aan bod te laten.'nadiansayi.comAya Sabi (26) is auteur en columniste. Ze debuteerde op haar 21ste met haar roman Verkruimeld Land. Momenteel werkt ze aan een nieuw boek, Half leven, dat uitgegeven zal worden bij Das Mag. Boeken hebben elke leegte opgevuld die ik had kunnen ervaren in mijn jeugd'@Aya_Sabi Ine Craenhals(29) werkt sinds 2018 bij BoerEnCompagnie, een coöperatief biologisch landbouwbedrijf gelegen rond de Abdij van Park in Heverlee. Ine is er verantwoordelijk voor de koeien en melkverwerking. Haar passie voor de kudde proef je in de melk, yoghurt en kaas die ze maakt. 'Als een koe zich niet goed voelt in de kudde, proef je dat in haar melk. Een uierontsteking wijst op een probleem. Dat kan een fysieke aandoening zijn, of stress, waardoor de melk zout smaakt.'@boerencompagnie