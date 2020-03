We staan er niet altijd bij stil, maar onze smartphones en computers kunnen ongewenste gasten in de vorm van bacteriën en virussen meedragen. 'In normale omstandigheden is dat geen probleem, maar met een uiterst besmettelijk virus als corona nemen we best onze voorzorgen.' Maar hoe doe je dat precies?

Professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey is duidelijk: 'Heel veel mensen gebruiken hun computer of smartphone zonder eerst hun handen te wassen. In normale omstandigheden is dat gelukkig geen probleem omdat er dan weinig gevaarlijke ziektekiemen rondzweven. Nu echter, met het coronavirus op de loer, nemen we best onze voorzorgen.'

COVID-19 kan namelijk enkele uren overleven op oppervlakten, ook op onze smartphones en computers dus. 'En pas op: de echte ziekmakers verstoppen zich in de kleine spleetjes van toetsenborden en blijven plakken op gsm-hoesjes.' Reden genoeg om je digitale apparatuur een grondige schoonmaakbeurt te geven, maar hoe begin je daaraan?

Dirk Devroey raadt aan om je smartphone altijd strikt persoonlijk te gebruiken en je handen te wassen vooraleer je met je computer werkt. Hoe je je apparaten veilig kan reinigen, lees je hieronder.

Smartphone reinigen

Heel belangrijk bij je gsm, is dat je de oleofobe laag niet beschadigt. Dat is het beschermlaagje van je smartphone dat ervoor zorgt dat het beeldscherm optimaal functioneert. Gebruik je de verkeerde reinigingsproducten (denk aan huishoudmiddeltjes of een keukenhanddoek), dan kan je de laag onherroepelijk beschadigen. Een microvezeldoek heeft een ontvettende werking en reinigt beeldschermen zonder schade aan te richten.

Benodigdheden: plastic handschoentjes, microvezeldoek en ontsmettingsdoekjes die 70 procent alcohol bevatten (apotheek)

Stap 1: doe de handschoentjes aan, haal je smartphone uit het hoesje, koppel hem los van alle mogelijke bedrading en zet hem uit. Als je een uitneembare batterij hebt, haal die dan ook uit de gsm zodat je hem niet beschadigt.

Stap 2: verwijder het overtollige stof in de toegangspoort door er voorzichtig in te blazen.

Stap 3: veeg de voor- en achterkant van je smartphone schoon met de microvezeldoek.

Stap 4: maak de microvezeldoek lichtjes nat en herhaal stap 3.

Stap 5: droog je gsm met het droge gedeelte van de microvezeldoek.

Stap 6: reinig je gsm met een desinfecterend doekje om alle overige ziektekiemen weg te werken. Je kan dit ook doen door een beetje ontsmettingsalcohol op de microvezeldoek te doen, maar let er dan wel op dat die niet té vochtig is.

Stap 7: laat je gsm een kwartiertje drogen. En hoe verleidelijk ook, probeer het proces niet te versnellen met een haardroger.

Stap 8: pas als je gsm helemaal droog is, kan je hem weer opstarten.

Hoesje reinigen

Als je een hoesje van plastic of silicone hebt, is het erg makkelijk om je hoesje te reinigen.

Benodigdheden: tandpasta, oude tandenborstel, zuiveringszout, flesje ontsmettingsalcohol van 70 procent, microvezeldoek, kopje warm water

Stap 1: maak je tandenborstel lichtjes nat en doe wat tandpasta ter grootte van een vingernagel op de tandenborstel.

Stap 2: poets elk plekje van het hoesje met de tandenborstel en tandpasta. Doe dit in cirkelvormige bewegingen en totdat alles bedekt is met de tandpasta.

Stap 3: strooi wat zuiveringszout over het hoesje en herhaal stap een en twee. Dit zorgt ervoor dat zelfs de hardnekkigste viezigheid als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Stap 4: spoel het hoesje zorgvuldig af totdat alle tandpasta en zuiveringszout verdwenen zijn.

Stap 5: maak de microvezeldoek lichtjes nat met wat ontsmettingsalcohol.

Stap 6: reinig het hoesje met de microvezeldoek. Op die manier verdwijnen alle overige ziekmakers.

Stap 7: laat het hoesje een uurtje met rust tot het helemaal droog is om zeker te zijn dat er geen waterschade komt aan je smartphone. Daarna is het weer klaar voor gebruik.

Computer reinigen

Belangrijke kanttekening: voor het reinigen van je computer gebruik je best gedistilleerd water. Hierin zitten geen mineralen en het kan dus geen sporen nalaten op het scherm.

Benodigdheden: microvezeldoek, gedistilleerd water, afwasmiddel, theelepeltje, kopje, perslucht, flesje ontsmettingsalcohol van 70 procent, pijpreiniger

Stap 1: was je handen.

Stap 2: koppel alle bedrading los en schakel de computer uit.

Stap 3: vul het kopje met het gedistilleerde water en voeg een druppeltje afwasmiddel toe. Roer met het lepeltje om het afwasmiddel goed te verspreiden.

Stap 4: dop de microvezeldoek lichtjes in het sopje, wring hem goed uit en poets daarna het scherm met zachte bewegingen.

Stap 5: als het scherm droog is, maak je met de perslucht het toetsenbord vrij van kruimeltjes en andere ongewenste indringers. Zorg ervoor dat je geen enkele toets overslaat.

Stap 6: breng een beetje ontsmettingsalcohol aan op de microvezeldoek en reinig hiermee zachtjes het toetsenbord.

Stap 7: wacht tot alles droog is en maak daarna alle toegangspoorten proper met de pijpreiniger.

Stap 8: geniet van een propere computer!

Professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey is duidelijk: 'Heel veel mensen gebruiken hun computer of smartphone zonder eerst hun handen te wassen. In normale omstandigheden is dat gelukkig geen probleem omdat er dan weinig gevaarlijke ziektekiemen rondzweven. Nu echter, met het coronavirus op de loer, nemen we best onze voorzorgen.'COVID-19 kan namelijk enkele uren overleven op oppervlakten, ook op onze smartphones en computers dus. 'En pas op: de echte ziekmakers verstoppen zich in de kleine spleetjes van toetsenborden en blijven plakken op gsm-hoesjes.' Reden genoeg om je digitale apparatuur een grondige schoonmaakbeurt te geven, maar hoe begin je daaraan? Dirk Devroey raadt aan om je smartphone altijd strikt persoonlijk te gebruiken en je handen te wassen vooraleer je met je computer werkt. Hoe je je apparaten veilig kan reinigen, lees je hieronder. Heel belangrijk bij je gsm, is dat je de oleofobe laag niet beschadigt. Dat is het beschermlaagje van je smartphone dat ervoor zorgt dat het beeldscherm optimaal functioneert. Gebruik je de verkeerde reinigingsproducten (denk aan huishoudmiddeltjes of een keukenhanddoek), dan kan je de laag onherroepelijk beschadigen. Een microvezeldoek heeft een ontvettende werking en reinigt beeldschermen zonder schade aan te richten.Stap 1: doe de handschoentjes aan, haal je smartphone uit het hoesje, koppel hem los van alle mogelijke bedrading en zet hem uit. Als je een uitneembare batterij hebt, haal die dan ook uit de gsm zodat je hem niet beschadigt.Stap 2: verwijder het overtollige stof in de toegangspoort door er voorzichtig in te blazen.Stap 3: veeg de voor- en achterkant van je smartphone schoon met de microvezeldoek.Stap 4: maak de microvezeldoek lichtjes nat en herhaal stap 3. Stap 5: droog je gsm met het droge gedeelte van de microvezeldoek.Stap 6: reinig je gsm met een desinfecterend doekje om alle overige ziektekiemen weg te werken. Je kan dit ook doen door een beetje ontsmettingsalcohol op de microvezeldoek te doen, maar let er dan wel op dat die niet té vochtig is. Stap 7: laat je gsm een kwartiertje drogen. En hoe verleidelijk ook, probeer het proces niet te versnellen met een haardroger.Stap 8: pas als je gsm helemaal droog is, kan je hem weer opstarten.Als je een hoesje van plastic of silicone hebt, is het erg makkelijk om je hoesje te reinigen.Stap 1: maak je tandenborstel lichtjes nat en doe wat tandpasta ter grootte van een vingernagel op de tandenborstel. Stap 2: poets elk plekje van het hoesje met de tandenborstel en tandpasta. Doe dit in cirkelvormige bewegingen en totdat alles bedekt is met de tandpasta.Stap 3: strooi wat zuiveringszout over het hoesje en herhaal stap een en twee. Dit zorgt ervoor dat zelfs de hardnekkigste viezigheid als sneeuw voor de zon verdwijnt.Stap 4: spoel het hoesje zorgvuldig af totdat alle tandpasta en zuiveringszout verdwenen zijn.Stap 5: maak de microvezeldoek lichtjes nat met wat ontsmettingsalcohol. Stap 6: reinig het hoesje met de microvezeldoek. Op die manier verdwijnen alle overige ziekmakers.Stap 7: laat het hoesje een uurtje met rust tot het helemaal droog is om zeker te zijn dat er geen waterschade komt aan je smartphone. Daarna is het weer klaar voor gebruik. Belangrijke kanttekening: voor het reinigen van je computer gebruik je best gedistilleerd water. Hierin zitten geen mineralen en het kan dus geen sporen nalaten op het scherm.Stap 1: was je handen.Stap 2: koppel alle bedrading los en schakel de computer uit.Stap 3: vul het kopje met het gedistilleerde water en voeg een druppeltje afwasmiddel toe. Roer met het lepeltje om het afwasmiddel goed te verspreiden.Stap 4: dop de microvezeldoek lichtjes in het sopje, wring hem goed uit en poets daarna het scherm met zachte bewegingen.Stap 5: als het scherm droog is, maak je met de perslucht het toetsenbord vrij van kruimeltjes en andere ongewenste indringers. Zorg ervoor dat je geen enkele toets overslaat.Stap 6: breng een beetje ontsmettingsalcohol aan op de microvezeldoek en reinig hiermee zachtjes het toetsenbord.Stap 7: wacht tot alles droog is en maak daarna alle toegangspoorten proper met de pijpreiniger.Stap 8: geniet van een propere computer!