De Antwerpse parken en Scheldekaaien liggen er vuil bij dezer dagen. Zelfs vijftig extra manschappen kunnen het door mensen achtergelaten afval niet bijhouden.

Met het mooie weer en de horeca die nog altijd gesloten is, trekken heel wat Antwerpenaren naar de parken en de Scheldekaaien om een glas te drinken en te picknicken. Hun afval laten ze steeds vaker gewoon achter. Vooral de Scheldekaaien liggen er vuil bij.

'Wij hebben al twee weken lang vijftig mensen extra ingezet bij de dienst Stadsreiniging, maar het blik van vrachtwagens en mensen dat ik kan opentrekken, is niet onuitputtelijk. We kunnen het tempo niet verder opdrijven en daarom vragen we de medewerking van iedereen. Als iedereen een kleine inspanning levert, dan is onze stad ook in deze moeilijke periode veel properder', zegt Fons Duchateau (N-VA), schepen van stads- en buurtonderhoud, aan de regionale tv-zender ATV.

De stad waarschuwt dat er op het achterlaten van afval boetes tot 350 euro staan. Cijfers over de hoeveelheid zwerfvuil die er de voorbije weken werd opgehaald, zijn er nog niet.

