Columnist Jean-Paul Mulders pent zijn hersenspinsels neer.

Ik zit in het restaurant op de hoek van een straat die is vernoemd naar een dode schrijver en een straat die is vernoemd naar een bontgekleurde vogel. Vandaag is er keuze uit tortilla met chorizo, knolselder, cordon bleu of gegrilde bloemkool. Je kunt daar drie bijgerechten bij kiezen, maar meestal beperk ik mij tot één of twee. Ik ben een sober type en spiegel mij aan Erwin Rommel, van wie wordt gezegd dat hij dagenlang kon overleven op een blikje sardines.

...