Tussen half oktober en half december 2021 hebben 144 mensen deelgenomen aan de Sensoa-vorming over hoe men best kan reageren als men getuige is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. "De recente getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag, onder meer aan universiteiten, tonen aan dat deze campagne geen overbodige luxe is," vindt Schryvers.

In oktober 2021 lanceerde Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, de campagne #WijGrijpenIn met concrete tips voor mensen die getuige zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne focuste op vijf effectieve manieren om te reageren. Het gaat meer bepaald om anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken en aanwezig blijven. Vijf A's dus. Sensoa bood in het najaar ook trainingen aan om die tips toe te passen. In de twee maanden die volgden op de lancering van de campagne (van 13 oktober tot 22 december) hebben 144 geïnteresseerden uit verschillende sectoren die training gevolgd.

Het is ook de bedoeling dat de training tot het vaste vormingsaanbod van Sensoa gaat behoren. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleit ervoor om de cursus voor bepaalde sectoren permanent in het trainingsaanbod te steken. "De eerste cijfers tonen dat de grootste deelname uitging vanuit de sector Zorg en Welzijn. Grensoverschrijdend gedrag doet zich voor in alle sectoren, het is daarom belangrijk om in alle sectoren omstanders aan te spreken. Gerichte trainingen kunnen hierbij helpen", aldus Schryvers. (Belga)

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. "De recente getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag, onder meer aan universiteiten, tonen aan dat deze campagne geen overbodige luxe is," vindt Schryvers.In oktober 2021 lanceerde Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, de campagne #WijGrijpenIn met concrete tips voor mensen die getuige zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne focuste op vijf effectieve manieren om te reageren. Het gaat meer bepaald om anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken en aanwezig blijven. Vijf A's dus. Sensoa bood in het najaar ook trainingen aan om die tips toe te passen. In de twee maanden die volgden op de lancering van de campagne (van 13 oktober tot 22 december) hebben 144 geïnteresseerden uit verschillende sectoren die training gevolgd. Het is ook de bedoeling dat de training tot het vaste vormingsaanbod van Sensoa gaat behoren. Vlaams parlementslid Katrien Schryvers pleit ervoor om de cursus voor bepaalde sectoren permanent in het trainingsaanbod te steken. "De eerste cijfers tonen dat de grootste deelname uitging vanuit de sector Zorg en Welzijn. Grensoverschrijdend gedrag doet zich voor in alle sectoren, het is daarom belangrijk om in alle sectoren omstanders aan te spreken. Gerichte trainingen kunnen hierbij helpen", aldus Schryvers. (Belga)