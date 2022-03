Sensoa organiseert van 14 tot 18 maart opnieuw de 'Week van de Lentekriebels', waarin de organisatie samen met tal van partners aandacht vraagt voor relationele en seksuele vorming. Centraal thema dit jaar is anticonceptie.

Ook al behoort België tot de beste van de Europese klas als het op anticonceptie aankomt, toch blijft het voor jongeren niet makkelijk om een anticonceptiemiddel te kiezen dat bij hen past. Sensoa ontwikkelde nieuw lesmateriaal over anticonceptie voor leraren in het secundair onderwijs. Met het nieuw lespakket en de lestips, staan leerlingen stil bij hun eigen anticonceptiekeuze, ontkrachten ze de meest voorkomende misvattingen en leren ze met hun klasgenoten praten over hun ervaringen. Voelt een leraar zich nog wat onwennig, dan kan die de Anticonceptiewijzer gebruiken en drie gratis webinars volgen, meldt het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. De organisatie slaat verder de handen in elkaar met radiozender MNM. Op woensdag 16 maart om 17 uur geeft seksuologe Lotte Vanwezemael live relationele en seksuele vorming op de MNM-app en op MNM.be. Vanaf 20 uur wordt overgeschakeld op de radio en wordt in 'Generation M' twee uur samen met de luisteraars over anticonceptie gepraat.