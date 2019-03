Senioren delen hun levenswijsheid: 'Soms moet je kansen grijpen, ook al maken ze je doodsbang'

Goed leven, hoe doe je dat? Misschien hebben mensen die al bijna een eeuw op deze aardbol vertoeven een antwoord op die vraag. Hoe kijken ze terug op de weg die ze hebben afgelegd? Hadden zij ooit het gevoel dat ze goed bezig waren?

Germaine Van Eesbeek (99): 'Geld maakt veel kapot'

'Met mijn man heb ik twintig jaar lang een buurtwinkeltje opengehouden in het hartje van Brussel en dat was de mooiste tijd van mijn leven. Als ik aan die periode terugdenk, voel ik enkel puur geluk. Nochtans, toen we oorspronkelijk het aanbod kregen om die winkel over te nemen, verklaarde ik mijn man gek. Wij, zelfstandigen? Nee, dat zag ik ons nooit doen. Toch is het gelukt. Soms moet je gewoon de kansen grijpen, ook al maken ze je doodsbang, ook al kan er zoveel mislukken. Je weet in het leven nooit hoe iets zal uitdraaien. We zijn het zo gewoon om van het ergste uit te gaan dat het beste vaak totaal onverwacht komt.'

...