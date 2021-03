'We weten ontzettend veel over de mannelijke seksualiteit, maar tasten in het duister over de seksuele beleving van de vrouw', schrijft Chloé De Bie naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag. Ze is relatietherapeut en auteur van het boek 'En ze leefden nog lang en gelukkig: de onvermijdelijke valkuilen in de liefde'.

'Als klinisch seksuoloog vind ik het belangrijk dat er een internationale vrouwendag is. Daar zijn heel veel redenen voor. De seksuele dubbele standaard, om er maar een te noemen. Van mannen aanvaarden we probleemloos dat het seksuele wezens zijn, vrouwen worden nog steeds met een scheef oog bekeken als ze zich seksueel uiten. We weten ontzettend veel over de mannelijke seksualiteit, terwijl we collectief in het duister tasten wanneer het gaat over de vrouwelijke seksbeleving. Iedereen kan een penis tekenen, maar wie schetst er probleemloos een clitoris? Het taboe rond die vrouwelijke sensualiteit uit zich ook op andere vlakken. Denk maar aan (straat)intimidatie, huiselijk geweld, de vele abortusdiscussies... En dan is er ook nog het onevenwicht in de zorgtaken, die op magische wijze nog steeds op vrouwelijke schouders terecht komen. Er is simpelweg nog heel veel werk aan de winkel.'