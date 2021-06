Seksuele intimidatie is genormaliseerd onder tieners in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt donderdag uit een rapport van de Britse overheidsdienst voor onderwijs Ofsted. Ongeveer negen op de tien meisjes zegt seksistische beledigingen te moeten verdragen en seksueel getinte beelden of video's te ontvangen.

De regering vroeg Ofsted in april de situatie in scholen te onderzoeken na een grote hoeveelheid getuigenissen van tieners, voornamelijk meisjes, op een website. Er werden vooral meldingen gemaakt van seksistisch taalgebruik en geweld. De inspecteurs van Ofsted bezochten 32 openbare en particuliere scholen en spraken met 900 leerlingen. Ze stelden vast dat kinderen en jongeren het vaak niet nodig achten seksistisch gedrag aan te vechten of te melden, omdat het als normaal wordt beschouwd.

'Veel leraren en schoolhoofden onderschatten de omvang van deze problemen', merkt Ofsted op. Tijdens de gesprekken vernamen de inspecteurs bijvoorbeeld dat jongens naaktfoto's met elkaar deelden op sociale media als WhatsApp en Snapchat. Daarnaast bleek dat sommige meisjes te maken kregen met ongewenste aanrakingen in de schoolgangen.

'Ik was geschokt door dit rapport', zei Amanda Spielman van Ofsted in een verklaring. 'Seksuele intimidatie mag nooit als normaal worden beschouwd en er mag geen plaats voor zijn op onze scholen', voegde ze eraan toe. In een tweet noemde de Britse minister van Onderwijs Gavin Williamson de bevindingen van het rapport 'zeer verontrustend'. Hij zei dat de regering extra steun verleent aan het personeel dat belast is met de bescherming van schoolkinderen, meer advies geeft rond seksuele voorlichting en een hulplijn financiert om kinderen te helpen.

