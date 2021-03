'Een Internationale Vrouwendag bestendigt het belang van gender en is daarom contraproductief, zeker in een tijd waarin een groeiend aantal mensen het recht opeist om niet tussen m of v te kiezen', betoogt schrijfster Kristien Hemmerechts naar aanleiding van de 110e Internationale Vrouwendag.

Je kunt stellen dat in heel wat omstandigheden vrouwen nog altijd worden onderdrukt, achtergesteld of misbruikt, louter en alleen omwille van het feit dat ze als vrouw geboren zijn. En dus heeft de wereld een dag nodig die de schijnwerpers op dit onrecht plaatst, en vrouwen de kracht en de vaardigheden geeft om ertegen in opstand te komen. Er is echt wel behoefte aan een plek of een dag waarop vrouwen hun ervaringen kunnen uiten zonder dat hun de mond wordt gesnoerd, of dat ze belachelijk worden gemaakt, of voor hysterica uitgescholden.

Tegelijkertijd kun je stellen dat het belangrijk is om die ervaringen met iedereen te delen. Je moet er dan uiteraard voor zorgen dat er aandachtig, respectvol en actief wordt geluisterd. Mensen (m, v, x) moeten bereid zijn naar getuigenissen te luisteren die ze liever niet zouden horen. Ze moeten bereid zijn ze tot zich te laten doordringen, wat niet altijd eenvoudig is en misschien zelfs niet altijd prettig. Echt luisteren houdt in dat je bereid bent je zekerheden en overtuigingen overboord te gooien.

Helaas wordt er vaak schrikbarend slecht geluisterd, of zelfs helemaal niet geluisterd, terwijl het zo'n belangrijke eerste stap vormt op de weg naar wederzijds begrip. Mensen schermen zich af, horen wat ze willen horen, of projecteren hun eigen verhaal op wat wordt verteld. Het zou daarom zinvol kunnen zijn de Internationale Vrouwendag te vervangen door een Internationale Dag van het Respectvol en Aandachtig Luisteren naar Elkaar. Op dat vlak - het vlak van de luisterbereidheid en -vaardigheid - valt nog heel wat vooruitgang te boeken.

