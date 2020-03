Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Scarlet (28), een escort die werkt voor high class-klanten.

'Ooit gaf een rijke Brusselaar me 500 euro om vijf minuten met mijn voeten te spelen. En in Oost-Vlaanderen kwam ik eens terecht in een living die rechtstreeks uitkwam op een raspaardenstal. Crazy', lacht Scarlet. 'Ik had ook een tijd een goede klant die me meenam naar het Hilton in Miami. Maar meestal word ik gewoon gevraagd door Amerikaanse, Indische of andere zakenlui die hier in vier- of vijfsterrenhotels logeren.' 'Ze betalen 300 euro per uur voor de erotische daad en 150 euro per uur voor mijn gezelschap. Want dat verwachten ze in het high class-segment: dat je een aangename gesprekspartner bent met wie ze naar een diner, de sauna of de film kunnen. Als communicatiewetenschapper ben ik intellectueel geschoold en ik lees me vooraf in de leefwereld van de klant in. Dat houdt het boeiend.' 'Bij veel klanten waren Louboutins lange tijd een hype, maar ik heb ook glitterjurken, lange oorbellen en grote hoeden om cachet te geven. Dat kost natuurlijk geld. Wat wij maandelijks overhouden, wordt vaak overroepen. De job brengt ook een verlies van onschuld met zich mee. Vandaag kan ik me afsluiten voor de seks - het is een toneeltje - maar de eerste jaren woog dat mentaal door. En toch fascineerde dit werk mij meer dan mijn eerste, slechtbetaalde jobs die me op de rand van een depressie brachten.' 'Het enige wat ik mis, is de intimiteit van een partner. Mijn ex-vriend wist hoe hij mij moest opwinden, anders dan mijn klanten, die ik in 99 procent van de gevallen niet aantrekkelijk vind. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik nog altijd zal kunnen genieten van seks als er weer liefde in het spel is.'