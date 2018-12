Savina Istas begon de eerste verpakkingsvrije winkel in België: 'We staan aan het begin van een duurzaamheidsgolf'

Die grote zak afval op de stoep, elke week weer, dat moet anders kunnen, dacht Savina Istas in het najaar van 2013. 'Frustratie was een drijfveer. Ik heb een rebels kantje en een creatief brein, dus begon ik na te denken. Ik las ook Lauren Singers blog, Trash is for Tossers, over afvalvrij leven en realiseerde me dat ik dat niet eens zou kunnen in Antwerpen. Ik ha...