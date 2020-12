De Dansaertvlaming houdt van plantaardige melk in zijn koffie, authentieke schouwen van carraramarmer en craftbeers. Om ervoor te zorgen dat hij zichzelf niet te serieus neemt, drijft tv-maker Sara Leemans (30) de spot met deze hippe, jonge stedelingen op haar sociale media. Een terugblik op een zeer druk jaar.

Je pagina bestaat eigenlijk al sinds 2017, maar kreeg er dit jaar massaal veel volgers bij.

Sara Leemans: 'Ik werkte mee aan een tv-programma tot corona alles stopzette. Ik had daardoor plots heel veel inspiratie en ben steeds langere teksten beginnen te schrijven op Twitter en Instagram in plaats van de korte mopjes die ik geregeld op Facebook zette. Dansaertvlamingen zijn mensen die zichzelf vaak heel serieus nemen. Om de een of andere reden werd er nog niet echt gelachen om deze hippe, serieuze, economische klasse, ondanks het feit dat ze de ene na de andere hipstertrend volgen. Zo heeft plots iedereen terrazzo in zijn huis liggen.'

De Dansaertvlaming was bij momenten pijnlijk herkenbaar. Heb je zelf bepaalde trekjes?

'Ik denk dat heel veel mensen van onze generatie trekjes hebben. We zijn het gewoon om alles wat we doen te documenteren, iets wat onze ouders nooit gedaan hebben. Ik koop ook mijn kleren bij & Other Stories en Weekday. Ik hou van marmer, maar ik besef wel dat ik geïndoctrineerd ben om het mooi te vinden. Er staat zelfs pampasgras in mijn appartement! De pagina heeft ervoor gezorgd dat sommige mensen nu met iets meer humor naar hun eigen leven zijn gaan kijken.'

Wat was volgens jou de Dansaerttrend van 2020?

'Het viel op dat iedereen wilde laten zien dat ze een goed persoon zijn. Er werd heel veel aan charity gedaan, maar niet zonder dit online te delen. Als mensen iets liefs deden voor hun vrienden, van mondmaskers maken tot bananenbrood bakken, zagen we dat ook op hun sociale media. (lacht) Maar even voor alle duidelijkheid: ik vind het heel mooi hoeveel initiatieven er dit jaar genomen werden om elkaar te helpen.'

Gaan we volgend jaar blijven horen van de Dansaertvlaming?

'Als ik nog genoeg inspiratie heb, ga ik ook door in 2021, ja. Er zullen altijd nieuwe trends zijn, of huizen die gerenoveerd moeten worden met voldoende lichtinval. (knipoogt)'

Volg @dansaertvlamingen op Instagram, Twitter en Facebook.

