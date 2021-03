'Gendernormen worden uitgedaagd, niet alleen in onze private, maar ook in de publieke ruimte', schrijft Bieke Purnelle. Ze is directeur van Rosa vzw, een kenniscentrum voor gendergelijkheid en feminisme en een van de 110 stemmen die een antwoord geeft op de vraag waarom Internationale Vrouwendag ook na 110 edities nog steeds relevant is.

De geschiedenis van de ontvoogding van de vrouw is geen rechte stijgende lijn, maar een glooiend landschap, gemarkeerd door pieken, ijkpunten en momenten van verhoogd bewustzijn. We bevinden in midden in zo'n momentum. Gendernormen worden uitgedaagd, niet alleen in onze private, maar ook in de publieke ruimte.

Tegelijk worden vrouwenrechten wereldwijd teruggedraaid. Van reproductieve rechten tot het recht om auto te rijden, van veiligheid op straat en thuis tot het recht op onderwijs: elk jaarlijks VN-rapport vertelt ons dat het einde van de weg nog lang niet in zicht is. Elke strijd voor gelijkheid gaat gepaard met obstakels, tegenwind en teleurstelling. De tegenstand is hardnekkig, veel hardnekkiger dan de eerste feministen hadden verwacht.

Toch is er geen weg terug. Ik ben niet optimistisch, maar wel hoopvol. Die hoop vind ik in een groeiend besef bij onze kinderen en jongeren dat iedereen alle kansen verdient, in de steun van veel mannen die niet bang zijn dat er hen iets wordt ontnomen, maar die zien en begrijpen dat we allemaal winnen in een samenleving waar iedereen gelijk is.

