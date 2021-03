De Belgische organisatie River Cleanup wil mensen bewust maken van de hoeveelheid zwerfvuil in onze zeeën. Daarom lanceert ze maandag de #rivercleanupchallenge, waarbij ze alle mensen oproept om tien minuten afval in hun buurt te rapen. 'Het is een kleine geste, met een grote impact op het milieu', klinkt het bij de organisatie.

Elk jaar belandt er ruim 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. Zeker 80 procent van dat afval raakt daar verzeild via rivieren. Door de coronacrisis is plasticvervuiling zelfs naar ongekende hoogten gestuwd. Denk maar aan het plastic van maskers en handschoenen, flessen en voedselverpakkingen die achterblijven na een coronawandeling.

Daarom lanceert River Cleanup een nieuwe campagne, die loopt tussen 22 maart, World Water Day, en 22 april, Earth Day. De opdracht is simpel: tien minuten lang afval opruimen in je straat, aan een rivier of in een park en een foto daarvan posten op sociale media met de hashtag #rivercleanupchallenge. Deelnemers wordt ook gevraagd de organisatie te taggen in de berichten en minstens drie andere mensen uit te dagen voor de challenge.

Het doel van de campagne is om minstens 1.000 mensen te activeren, dat zou dan in totaal 10.000 minuten afval opruimen betekenen in slechts 30 dagen. Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup, startte in 2017 zelf met een 10 minuten cleanup en activeerde intussen meer dan 100.000 mensen in 45 landen.

'Die simpele daad om een stukje afval op te rapen dat niet van mij was, opende mijn ogen. Ik begon het overal te zien en werd me bewust hoe we met onze planeet omgaan', klinkt het.

