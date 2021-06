Tijdens de River Cleanup World dit weekend is de miljoenste kilo afval uit rivieren over de hele wereld gehaald. De ambitie is groot: tegen 2030 wil initiatiefnemer Thomas de Groote acht miljard kilogram plastic uit de oceanen houden.

River Cleanup is in een mum van tijd uitgegroeid van een lokaal initiatief tot een wereldwijde organisatie. In 2017 werd de Vlaming Thomas de Groote uitgedaagd om tien minuten lang afval te rapen - vier jaar later ruimen vrijwilligers in meer dan 45 landen over de hele wereld hun lokale rivier op. Van China, Australië en Japan tot Kameroen, Rusland en Europese landen: River Cleanup World telde afgelopen weekend meer dan zevenhonderd acties, verspreid over zes continenten.

Geen rivier te zien

De Wouri-rivier in Kameroen is een van de rivieren waar duchtig wordt schoongemaakt. De Wouri stroomt door de havenstad Douala, maar is nauwelijks te zien doordat het water is verborgen onder een dikke laag plastic. De vrijwilligers krijgen er hulp van een enorme grijpkraan, die het plastic uit de rivier schept.

'Vandaag hebben we onze miljoenste kilogram afval opgehaald hier in Kameroen', vertelt de Groote. 'Dit is een van de drie meest vervuilde rivieren in Afrika, die elk jaar drie miljoen kilogram plastic naar de oceaan voert.'

8 miljard kilogram

River Cleanup wil tegen 2030 maar liefst 8 miljard kilogram plastic uit de oceanen houden. Daarvoor moet de organisatie dit jaar nog een miljoen kilo rivierplastic inzamelen en recycleren, en die doelstelling jaarlijks verdubbelen. De teller staat op dit moment op 400.000 kilogram plastic.

Ook in België en Nederland werden het voorbije weekend acties opgezet om mensen bewust te maken en uit te nodigen om deel uit te maken van de oplossing. In samenwerking met Peddel Sport Vlaanderen kon op vijftien plekken met de kajak, kano of SUP vanop het water meegeholpen worden.

River Cleanup is in een mum van tijd uitgegroeid van een lokaal initiatief tot een wereldwijde organisatie. In 2017 werd de Vlaming Thomas de Groote uitgedaagd om tien minuten lang afval te rapen - vier jaar later ruimen vrijwilligers in meer dan 45 landen over de hele wereld hun lokale rivier op. Van China, Australië en Japan tot Kameroen, Rusland en Europese landen: River Cleanup World telde afgelopen weekend meer dan zevenhonderd acties, verspreid over zes continenten.De Wouri-rivier in Kameroen is een van de rivieren waar duchtig wordt schoongemaakt. De Wouri stroomt door de havenstad Douala, maar is nauwelijks te zien doordat het water is verborgen onder een dikke laag plastic. De vrijwilligers krijgen er hulp van een enorme grijpkraan, die het plastic uit de rivier schept. 'Vandaag hebben we onze miljoenste kilogram afval opgehaald hier in Kameroen', vertelt de Groote. 'Dit is een van de drie meest vervuilde rivieren in Afrika, die elk jaar drie miljoen kilogram plastic naar de oceaan voert.'River Cleanup wil tegen 2030 maar liefst 8 miljard kilogram plastic uit de oceanen houden. Daarvoor moet de organisatie dit jaar nog een miljoen kilo rivierplastic inzamelen en recycleren, en die doelstelling jaarlijks verdubbelen. De teller staat op dit moment op 400.000 kilogram plastic. Ook in België en Nederland werden het voorbije weekend acties opgezet om mensen bewust te maken en uit te nodigen om deel uit te maken van de oplossing. In samenwerking met Peddel Sport Vlaanderen kon op vijftien plekken met de kajak, kano of SUP vanop het water meegeholpen worden.