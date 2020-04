Tramgebruikers en omwonenden van het station Simonis mogen stemmen welke kunstwerken de tunnelkokers van hun station zullen opfleuren.

Brussel Mobiliteit en de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB laten tramgebruikers en omwonenden van het station Simonis stemmen over welke kunstwerken de tunnelkokers van hun station zullen opfleuren. Stemmen kan zowel online als via de telefoon.

De grauwe tunnelkokers waar de trams doorrijden, kunnen best een likje verf gebruiken, dachten ze een tijd geleden bij Brussel Mobiliteit en de MIVB. Na een eerste succesvol kunstproject op de tunnelkokers van het station Lemonnier, werd enkele maanden geleden een oproep uitgeschreven voor de tunnelkokers van het station Simonis aan de Jetselaan en de Vrijheidslaan.

Verloren ruimte

In een paar weken tijd werden dertig projecten ontvangen die deze 'verloren ruimte' kunnen verfraaien. Een comité van actoren uit de buurt en specialisten voerde een eerste selectie uit en zo bleven er nog drie voorstellen over voor de tunnel aan de Vrijheidslaan en vier voor die aan de Jetselaan. Bij de selectie werd gekeken naar criteria haalbaarheid, techniek voor de uitvoering, artistieke kwaliteit of de context van het voorgestelde project.

Iedereen kan vanaf nu stemmen via de website van Brussel Mobiliteit, waar de projecten ook worden geïllustreerd en in detail besproken. De omwonenden die geen internet hebben krijgen een folder in de bus en kunnen hun keuze telefonisch doorgeven.

'Geef uw mening, want zelfs terwijl u momenteel binnenblijft, behoort de openbare ruimte u toe. Zodra de coronacrisis achter de rug is, kunnen we volop genieten van deze verfraaiingen in het openbaar vervoer', stelt Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt.

