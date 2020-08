Met z'n allen wandelen op hetzelfde pad is in coronatijden niet het beste idee. Vandaar dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen deelnemers van de Refugee Walk aanmoedigt om een eigen parcours uit te stippelen. De organisatie wil dit jaar extra aandacht schenken aan jonge vluchtelingen, die vaak onzichtbaar blijven in debatten over migratie.

De vijfde editie van de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat door op zondag 27 september. Door de huidige coronamaatregelen is er geen gezamenlijke route, iedereen die wil deelnemen kan een eigen wandelparcours opstellen en er een coronaproof uitje van maken.

De Refugee Walk zag het levenslicht om solidair te zijn met de talloze vluchtelingen die op zoek zijn naar een veilige thuis. Ze zijn soms wekenlang te voet onderweg, vluchtend voor oorlog, geweld en vervolging. Het geld dat de deelnemers bij sponsors ophalen, gaat naar de werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Vluchtelingenwerk wil meer aandacht creëren voor de situatie van jonge vluchtelingen. 'Wereldwijd zijn bijna tachtig miljoen mensen op de vlucht. Meer dan de helft van hen zijn helaas kinderen of jongeren. Zij blijven vaak onzichtbaar in debatten over migratie, terwijl ze net extra kwetsbaar zijn. Daarom willen we graag extra aandacht aan hen besteden', verduidelijkt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Dinsdag 25 augustus zullen jonge vluchtelingen in Leuven, Mechelen, Gent, Brugge en Hasselt krijtgraffiti aanbrengen in het straatbeeld om mensen te overtuigen om mee te doen. Met de hashtag #letswalktogether willen de jongeren van Project Ananas niet alleen hun kwetsbare situatie aan het licht brengen, maar mensen vooral ook aansporen om deel te nemen aan de Refugee Walk.

Wandel je graag mee? Sprokkel een team bij elkaar, kies een route en laat je sponsoren door vrienden, buren of familie. Surf naar refugeewalk.be voor meer informatie en om je te registreren.

De vijfde editie van de Refugee Walk van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat door op zondag 27 september. Door de huidige coronamaatregelen is er geen gezamenlijke route, iedereen die wil deelnemen kan een eigen wandelparcours opstellen en er een coronaproof uitje van maken. De Refugee Walk zag het levenslicht om solidair te zijn met de talloze vluchtelingen die op zoek zijn naar een veilige thuis. Ze zijn soms wekenlang te voet onderweg, vluchtend voor oorlog, geweld en vervolging. Het geld dat de deelnemers bij sponsors ophalen, gaat naar de werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.Vluchtelingenwerk wil meer aandacht creëren voor de situatie van jonge vluchtelingen. 'Wereldwijd zijn bijna tachtig miljoen mensen op de vlucht. Meer dan de helft van hen zijn helaas kinderen of jongeren. Zij blijven vaak onzichtbaar in debatten over migratie, terwijl ze net extra kwetsbaar zijn. Daarom willen we graag extra aandacht aan hen besteden', verduidelijkt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dinsdag 25 augustus zullen jonge vluchtelingen in Leuven, Mechelen, Gent, Brugge en Hasselt krijtgraffiti aanbrengen in het straatbeeld om mensen te overtuigen om mee te doen. Met de hashtag #letswalktogether willen de jongeren van Project Ananas niet alleen hun kwetsbare situatie aan het licht brengen, maar mensen vooral ook aansporen om deel te nemen aan de Refugee Walk.