Meer dan 1.850 wandelaars doen zondag mee aan de vijfde Refugee Walk. Dat is een record. Door de coronacrisis bestaan teams uit maximaal acht personen en moeten ze hun eigen route uitstippelen. Met de wandeltocht wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen geld inzamelen voor vluchtelingen.

Deelnemers aan de Refugee Walk kunnen kiezen voor een wandeltocht van 10 of 40 kilometer en kunnen zich per gewandelde kilometer laten sponsoren. 'Vorig jaar zamelden de wandelaars 344.708 euro in. Door de coronacrisis leek dat bedrag dit jaar moeilijk te evenaren, maar toch is de Refugee Walk goed op weg naar een nieuw record: inmiddels werd er al meer dan 330.000 euro ingezameld voor vluchtelingen, een bedrag dat blijft stijgen', vertelt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

'Die steun is dan ook hard nodig', gaat Vandycke verder. 'Dat wordt helaas opnieuw duidelijk door de schrijnende situatie in Moria, waar na de branden in het vluchtelingenkamp duizenden mensen een gebrek hebben aan beschutting, voeding en drinkbaar water.'

Coronaproof

De Refugee Walk ziet er door de coronacrisis dit jaar anders uit dan andere jaren. Zo mag er dit jaar in groepen van maximum acht personen gewandeld worden en moeten deelnemers voldoende afstand houden. Er is ook geen vaste route: wandelaars kunnen via online platformen zelf een route uitstippelen en via een audioboek luisteren naar inspirerende verhalen van mensen op de vlucht. 'Op deze manier zullen de teams over heel Vlaanderen wandelen, op een veilige en verantwoorde manier', besluit de organisatie.

