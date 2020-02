Iedereen die het al heeft meegemaakt, weet het: (de eerste periode van) het moederschap is niet altijd rozengeur en manenschijn. Maar dat mag blijkbaar niet getoond worden op Amerikaanse televisie.

Een zwangerschap uitdragen en vervolgens bevallen, is topsport. Wie een beetje pech heeft, loopt daarbij onaangename blessures op, waar bovendien zelden over gepraat wordt. Ze bevinden zich immers niet alleen vaak in een lichaamszone waarover nogal wat taboes bestaan, maar veel moeders ervaren het ook als not done om iets te doen wat nog maar een beetje op zeuren lijkt tijdens wat volgens het cliché de mooiste periode van hun leven zou moeten zijn.

Fact check: hoe lang je ook hebt gewacht op die baby en hoe prachtig ie ook is, hij zet je leven wel op zijn kop. Er gebeuren dingen waar niemand je ooit op voorbereid heeft. Frida mom, een bedrijf dat inzet op producten voor intieme hygiëne na de bevalling, wou dat nu wel doen met een reclamefilmpje. Erin is te zien hoe een pas bevallen vrouw in het holst van de nacht wakker wordt gemaakt door haar baby en naar toilet gaat. Dat gebeurt behoorlijk realistisch en er is geen enkele moeite gedaan om die grote ziekenhuisonderbroeken met gigantische maandverbanden in sexy te maken. Enkel het bloed ontbreekt.

Onvoorbereide moeders

Dat laatste lijkt een bewuste keuze: frida mom maakte het filmpje immers om uitgezonden te worden tijdens de Oscaruitreiking op de Amerikaanse zender ABC, die een strikt beleid hanteert. Zo mogen er geen expliciet gewelddadige, politieke of seksueel getinte advertenties worden getoond. Toch werd de video geweigerd, tot grote verontwaardiging van frida mom. 'En dan vragen we ons af waarom nieuwe moeders zich onvoorbereid voelen', klinkt het.

Als antwoord op de afwijzing, deelde het bedrijf het filmpje op de eigen Facebook-pagina. Daar werd het al duizenden keren gedeeld. De video zelf werd al meer dan 1,5 miljoen keer gekeken.

