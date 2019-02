Realisten staan tevredener in het leven

De keuze van realistische levensdoelen over inkomen, sociale relaties, gezondheid en werk is de sleutel tot latere tevredenheid. Dat stellen psychologen van de Universiteit van Bazel. Wie zijn levensdoelen als haalbaar ziet, maakt meer kans zich later beter te voelen. De psychologen deden onderzoek bij 973 Zwitsers tussen 18 en 92 jaar oud. Ruim de helft van de deelnemers werd na twee en vier jaar opnieuw bevraagd.

Ze moesten het belang en de haalbaarheid van levensdoelen beoordelen aan de hand van een vierpuntsschaal. De doelen situeerden zich op tien domeinen: gezondheid, gemeenschap, persoonlijke groei, sociale relaties, roem, imago, rijkdom, familie, verantwoordelijkheid/zorg voor jongere generaties en werk.

Wie ervan overtuigd is dat de persoonlijke doelen binnen handbereik liggen, staat gelukkiger in het leven. Bij het kiezen van een nieuwe doelstelling is het dus belangrijk om twee dingen in het achterhoofd te houden: de haalbaarheid ervan en de controle over het resultaat.

'Veel van onze resultaten bevestigden theoretische veronderstellingen uit de ontwikkelingspsychologie', zegt hoofdauteur Janina Bühler.

Het onderzoek verscheen in het European Journal of Personality.