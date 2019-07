Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: Antwerpse rapster en danseres Miss Angel. 'Ik heb nog nooit alleen een trip gemaakt. Ik zie mezelf niet meteen een rugzak aantrekken om in m'n eentje te gaan wandelen.'

De 21-jarige Angela Agyei, beter bekend als Miss Angel, is een jonge rapster uit Antwerpen die dit jaar haar grote doorbraak maakte. Ze lanceerde haar eerste EP, werd gefeatured op het album van Zwangere Guy en werkte mee aan de soundtrack voor de film BINTI van regisseur Frederike Migom. Haar open mic-sessies in het Cultuurcentrum van Berchem brachten haar tot waar ze vandaag staat: op de podia van Rock Werchter en Couleur Café.

Wat was de beste zomer van je leven?

'De beste zomer van mijn leven is nu bezig! Ik heb op Rock Werchter en Couleur Café mogen optreden en kijk erg uit naar de shows die nog op de planning staan. Dit is de eerste zomer ooit dat ik op festivals mag performen.'

Wat is je favoriete zomerbestemming?

'Tot nu toe Korfoe in Griekenland. Ik vertoefde daar vorig jaar twee weken met mijn vriendinnen en ervaarde de beste girlstrip van mijn leven. Ik was lang niet meer op vakantie geweest en op die reis bereikte ik het ultieme vakantiegevoel. We hadden het allemaal nodig en hebben ons daar echt kunnen uitleven. Dus nu wil ik elke keer terug naar Griekenland. (lacht)'

Ik reis eigenlijk altijd met vrienden en heb nog nooit alleen een trip gemaakt.

Ga je deze zomer op reis?

'Deze zomer gaat moeilijk worden. Maar waarschijnlijk ga ik met mijn vrienden in oktober op reis naar Portugal, hoewel ik liever terug naar Griekenland wil. (lacht)'

Ga je meestal met vrienden op vakantie?

'Ik reis eigenlijk altijd met vrienden en heb nog nooit alleen een trip gemaakt. Ik zou wel graag eens op soloreis gaan, maar ik zie mezelf niet meteen een rugzak aantrekken om in m'n eentje te gaan wandelen: de cliché solotrip. Als je op reis gaat, moet je ook echt rust nemen. Ik wil wel idyllische plaatsen bezoeken, maar liever geen volledige dagen vol plannen met activiteiten. Dat is te vermoeiend.'

Op hotel, iets huren of kamperen?

'In Griekenland hebben we een Airbnb gehuurd, wat ik heel leuk vond omdat je dan samen kan koken. Zo breng je meer tijd door met elkaar.'

Het leukste festival?

'Vijf jaar geleden ben ik naar Dour getrokken. Het was mijn eerste festivalervaring en heb me er kostelijk geamuseerd. Ik heb er ook een keer mogen optreden als danseres. En dit jaar mag ik er als Miss Angel performen.'

Wat was je beste festivaloptreden tot nu toe?

'Tot nu toe is Couleur Café toch de winnaar. Het publiek was echt klaar voor mijn performance en heeft alles gegeven, waardoor wij ook heel veel energie kregen. Dat was echt geweldig.'

Favoriete ijssmaak?

'Ik ben eigenlijk heel basic daarin. Ik hou gewoon van een bolletje goede vanille of chocola. En een magnum met hazelnoten kan mij ook doen watertanden.'

Wat ontbreekt er nooit in je reiskoffer?

'Mijn bodylotion, lippenglos en haarproducten... Die vergeet ik nooit, anders word ik echt zot.'

Als je een minibar zelf zou kunnen vullen, wat steek je er dan in?

'Heel veel fruit, vodka en Malibu zodat ik fruitige cocktails kan creëren. En misschien ook fruitsap om te mengen.'

Ik ben echt een huismus en zit niet veel op café. Ik verkies mijn eigen voorterras.

In welke outfit voel jij je het best deze zomer?

'In de groene outfit die ik op Werchter aan had, voelde ik mij echt de baddest bitch. Maar in mijn witte tenue van Couleur Café zag ik er ook echt uit als een dancing queen. Ik kies dus voor beide.'

Wat is voor jou het perfecte zomerdrankje?

'Iets met fruit en heel veel suiker. Een Strawberry Daiquiri bijvoorbeeld.'

Welk zomerterras in Antwerpen raad je ons aan?

'Ik ben echt een huismus en zit niet veel op café. Ik verkies mijn eigen voorterras, maar als ik dan toch eens buitenkom, trek ik naar de Zomerfabriek of koop ik drankjes en snacks en zet ik me met mijn vrienden aan de Kaaien.'

Welk liedje gaat je aan deze zomer doen terugdenken?

'Ik denk een nummer van mezelf: Lavish Life. Als mijn team en ik backstage een buffet aantreffen, zingen we altijd samen de lijn 'food in my belly yah yah'. Ik heb dus veel mooie herinneringen bij deze song.'

Heb je behalve touren nog andere zomerplannen?

'Ik ga sowieso nieuwe muziek creëren en wil eigenlijk ook werken aan mijn eigen merch. Misschien een paar samenwerkingen aangaan met andere artiesten? En ik kijk natuurlijk heel erg uit naar mijn optredens op Dour, de Lokerse Feesten en Fire is Gold op Linkeroever, want daar ben ik opgegroeid.'