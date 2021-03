'De voorbije maanden stierven meer dan 20 vrouwen door de handen van hun partners.' Sofie Lemaire is radiomaker en een van de 110 stemmen die op de 110e Internationale Vrouwendag duidt waarom dit initiatief nog altijd nodig is.

In de voorbije maanden zagen we een psychologe gestraft worden voor wat ze draagt in haar vrije tijd. Lazen we hoe slachtoffers in een veelbesproken stalkingzaak als frigide aanstellers werden weggezet, nog voor een proces kon plaatsvinden. Stierven meer dan 20 vrouwen door de handen van hun partners. Steeg het partnergeweld en zijn het nog steeds vooral vrouwen die de slagen incasseren. Blijven meisjes weg van school en vrouwen van het werk, omdat ze die maand geen tampons of maandverband in huis hebben. Kent iedereen Gouden Schoen-winnaar Lior Rafaelov, maar kent niemand Anderlechtspits Tine De Caigny of het sterke Club YLA. Blijft het nog steeds de anonieme "vrouw" zijn die in krantenkoppen furore maakt. En is het diezelfde anonieme vrouw die nog steeds het leeuwendeel van de taken in huis op zich neemt.

Dit alles gebeurt in het geëmancipeerde België vandaag. De onrechtvaardigheid en ongelijkheid is in andere delen van de wereld vaak nog stukken groter. Dus tot vrouwen wereldwijd dezelfde vrijheden en kansen genieten als mannen, blijft een Internationale Vrouwendag nodig.

In de voorbije maanden zagen we een psychologe gestraft worden voor wat ze draagt in haar vrije tijd. Lazen we hoe slachtoffers in een veelbesproken stalkingzaak als frigide aanstellers werden weggezet, nog voor een proces kon plaatsvinden. Stierven meer dan 20 vrouwen door de handen van hun partners. Steeg het partnergeweld en zijn het nog steeds vooral vrouwen die de slagen incasseren. Blijven meisjes weg van school en vrouwen van het werk, omdat ze die maand geen tampons of maandverband in huis hebben. Kent iedereen Gouden Schoen-winnaar Lior Rafaelov, maar kent niemand Anderlechtspits Tine De Caigny of het sterke Club YLA. Blijft het nog steeds de anonieme "vrouw" zijn die in krantenkoppen furore maakt. En is het diezelfde anonieme vrouw die nog steeds het leeuwendeel van de taken in huis op zich neemt. Dit alles gebeurt in het geëmancipeerde België vandaag. De onrechtvaardigheid en ongelijkheid is in andere delen van de wereld vaak nog stukken groter. Dus tot vrouwen wereldwijd dezelfde vrijheden en kansen genieten als mannen, blijft een Internationale Vrouwendag nodig.