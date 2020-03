Deze virtuele verzameling van leuke spelletjes, doe-opdrachten en creatieve uitdagingen houdt je kinderen uren zoet. Bij sommige opdrachten hebben ze assistentie nodig, andere kunnen ze solo uitvoeren.

Heel wat creatieve zielen zitten momenteel vast in hun woning, vaak zonder mogelijkheden tot thuiswerk. Gelukkig voor ons kruipt bloed waar het niet gaan kan en blijven ze zich ook in lockdown creatief bezighouden. Normaalgezien zouden ze kunst maken, workshops geven of kinderen entertainen, maar momenteel beroepen deze creatievelingen zich op het wereldwijde web om hun creatieve ei te leggen. Surf naar onderstaande websites en krijg tonnen inspiratie om je kinderen bezig te houden, zonder dat ze 'je kot' afbreken. Niets houdt volwassenen trouwens tegen om ook zelf aan de slag te gaan met onderstaande spelletjes, DIY-ideeën en uitdagingen.

Duik in de Voorraadkast van Villa Basta

Het zijn zware tijden voor de jeugd- en cultuursector. Alle activiteiten zijn opgeschort, concerten worden afgelast, jeugdhuizen sluiten de deuren en organisaties moeten even het warm water opnieuw uitvinden. Het creatieve jongerencultuurhuis Villa Basta bleef niet bij de pakken zitten, maar werkte aan een platform waarop creatievelingen hun ding kunnen blijven doen en elkaar kunnen inspireren vanop afstand.

Samen met Joke Emmers (actrice), Milo Meskens (singer-songwriter), Gorges Ocloo (ARSENAAL/LAZARUS) en Claudia Guarraci (Mijn Keuken, Mijn Restaurant) stelt Villa Basta 'De Voorraadkast' voor, een virtuele plek waarin ze creatieve opdrachten, grappige impro-oefeningen met muzikale uitdagingen, zingende kookopdrachten en inspirerende voorbeelden deelt met de wereld.

Surf naar de Voorraadkast van Villa Basta en ga creatief aan de slag.

Kunstige Kleurplaten

Artiesten werken samen aan dit gratis virtueel print@home kleurboek, waar je naar hartenlust mooie, grappige en uitdagende kleurplaten van kunt downloaden en printen. Ze hopen dat de tekeningen een medicijn kunnen zijn tegen verveling en een inspiratiebron voor het voltallige gezin. Aangezien de kleurplaten gratis worden aangeboden en vrijwillig door de artiesten werden gedeeld, mogen ze niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Opsturen naar je oma en opa is uiteraard wél een goed plan. Scan de ingekleurde tekeningen ook gerust in en stuur ze naar printathomecolorbook@gmail.com, zodat de artiesten kunnen zien wat voor kunstwerken jullie ervan gemaakt hebben.

Surf naar printathomecoloringbookbyartistsintimesofcorona.hotglue.me en sla aan het kleuren, verven, knippen en plakken.

Knutsel mee met Kar & Tijn

De Mechelse vzw aKadeemi biedt met 'Het dagboek van Kar & Tijn' een gratis online activiteitenpakket aan voor ouders met jonge kinderen. 'Het Dagboek van Kar & Tijn' neemt peuters én ouders de komende weken mee in het avontuur van Kar en Tijn: een interactief activiteitenpakket dat helpt de ontwikkeling van je kleine spruit te stimuleren en zorgt voor leuke gezinsactiviteiten. Zo wil het personage Kar bijvoorbeeld graag een taart bakken voor Tijn als verrassing, maar komt ze nog wat ingrediënten tekort. Een avontuurlijke keukenactiviteit om samen met je kind tot een goed einde te brengen. Een volgend hoofdstuk vertelt over het doktersbezoek van Kar na een pijnlijke val. Het is aan jou en je kleine superheld om Kar weer beter te maken. Als ouder hoef je niets extra in huis te halen. Een gezonde dosis creativiteit en de verbeeldingskracht van je kind volstaat.

'Het Dagboek van Kar & Tijn' is gratis terug te vinden op de website van aKadeemi.

Heel wat creatieve zielen zitten momenteel vast in hun woning, vaak zonder mogelijkheden tot thuiswerk. Gelukkig voor ons kruipt bloed waar het niet gaan kan en blijven ze zich ook in lockdown creatief bezighouden. Normaalgezien zouden ze kunst maken, workshops geven of kinderen entertainen, maar momenteel beroepen deze creatievelingen zich op het wereldwijde web om hun creatieve ei te leggen. Surf naar onderstaande websites en krijg tonnen inspiratie om je kinderen bezig te houden, zonder dat ze 'je kot' afbreken. Niets houdt volwassenen trouwens tegen om ook zelf aan de slag te gaan met onderstaande spelletjes, DIY-ideeën en uitdagingen. Het zijn zware tijden voor de jeugd- en cultuursector. Alle activiteiten zijn opgeschort, concerten worden afgelast, jeugdhuizen sluiten de deuren en organisaties moeten even het warm water opnieuw uitvinden. Het creatieve jongerencultuurhuis Villa Basta bleef niet bij de pakken zitten, maar werkte aan een platform waarop creatievelingen hun ding kunnen blijven doen en elkaar kunnen inspireren vanop afstand. Samen met Joke Emmers (actrice), Milo Meskens (singer-songwriter), Gorges Ocloo (ARSENAAL/LAZARUS) en Claudia Guarraci (Mijn Keuken, Mijn Restaurant) stelt Villa Basta 'De Voorraadkast' voor, een virtuele plek waarin ze creatieve opdrachten, grappige impro-oefeningen met muzikale uitdagingen, zingende kookopdrachten en inspirerende voorbeelden deelt met de wereld. Surf naar de Voorraadkast van Villa Basta en ga creatief aan de slag. Artiesten werken samen aan dit gratis virtueel print@home kleurboek, waar je naar hartenlust mooie, grappige en uitdagende kleurplaten van kunt downloaden en printen. Ze hopen dat de tekeningen een medicijn kunnen zijn tegen verveling en een inspiratiebron voor het voltallige gezin. Aangezien de kleurplaten gratis worden aangeboden en vrijwillig door de artiesten werden gedeeld, mogen ze niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Opsturen naar je oma en opa is uiteraard wél een goed plan. Scan de ingekleurde tekeningen ook gerust in en stuur ze naar printathomecolorbook@gmail.com, zodat de artiesten kunnen zien wat voor kunstwerken jullie ervan gemaakt hebben. Surf naar printathomecoloringbookbyartistsintimesofcorona.hotglue.me en sla aan het kleuren, verven, knippen en plakken.De Mechelse vzw aKadeemi biedt met 'Het dagboek van Kar & Tijn' een gratis online activiteitenpakket aan voor ouders met jonge kinderen. 'Het Dagboek van Kar & Tijn' neemt peuters én ouders de komende weken mee in het avontuur van Kar en Tijn: een interactief activiteitenpakket dat helpt de ontwikkeling van je kleine spruit te stimuleren en zorgt voor leuke gezinsactiviteiten. Zo wil het personage Kar bijvoorbeeld graag een taart bakken voor Tijn als verrassing, maar komt ze nog wat ingrediënten tekort. Een avontuurlijke keukenactiviteit om samen met je kind tot een goed einde te brengen. Een volgend hoofdstuk vertelt over het doktersbezoek van Kar na een pijnlijke val. Het is aan jou en je kleine superheld om Kar weer beter te maken. Als ouder hoef je niets extra in huis te halen. Een gezonde dosis creativiteit en de verbeeldingskracht van je kind volstaat.'Het Dagboek van Kar & Tijn' is gratis terug te vinden op de website van aKadeemi.