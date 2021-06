Prinses Delphine zal dit jaar het lintje voor Pink Ribbon ontwerpen. Een van haar bekendste kunstwerken, de Love Line, zal op het lintje worden afgebeeld.

Prinses Delphine zal dit jaar het lintje voor Pink Ribbon ontwerpen. Een van haar bekendste kunstwerken, de Love Line, zal op het lintje worden afgebeeld. Dat meldt de nationale organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker in een persbericht.

Het nieuwe lintje zal de creatieve, liefdevolle en eigenzinnige signatuur van Delphine van Sasken-Coburg dragen, klinkt het. Een aanbod dat de prinses met beide handen aannam. 'Borstkanker weegt zwaar op verschillende aspecten van het leven. Wat me het meeste raakt is dat lotgenotes zich ontzettend eenzaam kunnen voelen. Daarom symboliseert het lintje een 'liefdeslijn',' vertelt de prinses. 'Het toont aan dat onze liefde steun, kleur en warmte brengt in het leven van vrouwen die vechten tegen borstkanker. Het geeft hen en hun omgeving sterkte en moed.'

Pink Ribbon zamelt fondsen in om borstkanker te bestrijden door preventie en vroegtijdige opsporing aan te moedigen. Bovendien wil de organisatie de levenskwaliteit van personen en hun omgeving die geconfronteerd worden met de ziekte verbeteren.

Het nieuwe lintje is vanaf 15 september te koop voor 3 euro. Daarvan gaat 2 euro rechtstreeks naar het goede doel.

