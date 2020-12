Nathalie Le Blanc staat stil bij de frappante feiten die ze al lezend opmerkte.

Ik pleit schuldig. Ik heb The Crown gebingewatcht. De Windsor-soap over de plichtsbewuste koningin, haar snobistische alfamannetjesprins en getormenteerde familie is heerlijk entertainment. Ik begon dan ook meteen gretig te lezen toen ik Sausage, een vermakelijke kijk van anglofiel Harry De Paepe op Elizabeth II, in handen kreeg. Ik las eerder al The Other Side of the Coin van de kleedster van Hare Majesteit, Angela Kelly, maar dat bleek niet veel meer dan een blik in de koninklijke kleerkast en wat zoutloze anekdotes en stilde mijn Queen Elizabeth II-honger niet. Gelukkig schetst De Paepe met goed gemikte humor een meer genuanceerd beeld. Sausage was zalig om te lezen, maar ik bleef toch achter met een triest gevoel. The Queen Mum had namelijk gelijk. Toen de Windsors in 1969 voor een documentaire over hun dagelijks leven hun barbecues en tv-avonden lieten filmen, vond ze dat volgens De Paepe ' the most terrible idea'. Eens de sluier opgelicht, zou het royale mysterie verdwijnen. Zo gebeurde. De totale adoratie die Kelly voor haar werkgeefster voelt, het eindeloze gebuig, zelfs door haar eigen familie, de onderdanigheid die geëist wordt, het trof me plots als compleet absurd. 'Prins Philip is de enige man in de wereld die de queen behandelt als een mens', schrijft De Paepe. In en in triest, toch? Al die onderdanigheid voor deze vrouw, niet omdat ze uitzonderlijk intelligent, getalenteerd, goedhartig of doortastend is, maar gewoon omdat ze geboren werd uit de juiste ouders. Zoals de fysicus Neil deGrasse Tyson tweette: A curious tradition (...) because of your DNA, one day you will rule over me. Begrijp me niet verkeerd, ik heb eindeloos veel respect voor wie hard werkt en zijn plicht vervult, en dus ook voor Elizabeth II. Ook Filip en Mathilde doen hun job uitstekend, vind ik, en koningshuizen blijken als ceremoniële staatshoofden even efficiënt als presidenten met een gelijkaardige rol in pakweg Duitsland of Ierland. Maar er zijn veel mensen die hard werken en hun plicht vervullen en daar buigen we niet voor. Als De Paepe schrijft dat Diana volgens het protocol moest buigen voor haar eigen zonen omdat ze na de scheiding haar Her Royal Highness-titel verloor, dan kun je toch alleen maar meewarig het hoofd schudden. Want laat ons eerlijk zijn, die families zijn koninklijk omdat wij als maatschappij in een ver verleden collectief beslisten dat sommige families beter zijn dan andere en dus graven-, baronnen- en prinsentitels krijgen, met de bijbehorende privileges en macht. Dat is een universeel fenomeen, elke gemeenschap kiest leiders en bijna overal geven die opperhoofden, maharadja's, koningen, sultans, stamhoofden, emirs en keizers hun macht door aan hun zonen, en af en toe aan een dochter. Of die nu leiderschapskwaliteiten en zin in die job hebben of niet. Logisch is dat niet, maar we blijven het doen. Wat The Crown en Sausage duidelijk maken, is dat die kinderen daardoor misschien onze meest glamoureuze gevangenen zijn. Elizabeth had volgens De Paepe veel liever het leven van een rijke plattelandsvrouw geleefd, omringd door honden en paarden, en misschien was koning Filip wel graag helikopterpiloot of tandarts geworden. Maar dat mag niet, want in ruil voor privilege en paleizen neemt hun afkomst hen die vrijheid af. Bovendien wordt alles wat ze doen onder de loep gelegd en beoordeeld. Een fijn leven is dat niet, zo blijkt als de sluier wordt opgelicht, en dat ondanks couturejurken en eindeloze bedienden. Daar word ik dus triest van. Nu ja, dat zal me niet tegenhouden om ook seizoen 4 van The Crown te verslinden. Bring on Diana. En de Kleenex, uiteraard.