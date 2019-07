Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: tv- en radiofiguur Otto-Jan Ham. 'De ergste plek waar ze mij naartoe kunnen sturen, is Disneyland Parijs. Ik ben er ooit één dag geweest. Dat kwam dicht bij mijn idee van de hel.'

Otto-Jan Ham kwam jaren geleden overgewaaid uit Nederland, maar is sindsdien niet meer van ons televisiescherm en onze radio weg te denken. In programma's als De Ideale Wereld, Is't nog ver? En Hotel Römantiek voegde hij de nodig humor toe en ook tijdens de Warmste Week konden we genieten van zijn sappige uitspraken. Sinds eind mei presenteert hij de nieuwe studentenquiz De Campus Cup op Canvas, waarin hij op zoek gaat naar de strafste studenten. Op 4 juli valt het verdict.

Waarheen trek je deze zomer?

'Ik ga drie weken kamperen. Het begint in Frankrijk, "maar we zien wel waar we uitkomen", zeggen we altijd heel stoer. Uiteindelijk komen we ook altijd gewoon uit in Frankrijk, een honderdtal kilometer verderop.'

Je logeert dus het liefst in een camper?

'Op een mooie hotelkamer zou ik zeker nooit spugen, zeker niet als ze je zo wat kruiperig behandelen, héérlijk, maar in principe lig ik het liefst in mijn kampeerbusje. Dat moet ik ook zeggen, want dat kreng heeft ellendig veel geld gekost.'

Welke muziek neem je ongetwijfeld mee in die camper?

'Ik heb een iPod volgeladen met prachtige muziek die al vele zomers meegaat. En verder zijn mijn Spotify-lijstjes het beluisteren meer dan waard, maar uiteindelijk weet ik ook wel waar ik aan toe ben als ik de sfeer in de auto de baas wil blijven: de soundtrack van #likeme. Opnieuw en opnieuw en opnieuw...'

Hoe selecteer je jouw uiteindelijke vakantiebestemming?

'In samenspraak met mijn lief. Dat zijn hele vergaderingen. Die zijn vaak zo uitputtend dat we achteraf ook écht aan vakantie toe zijn.'

Kan je, eenmaal op vakantie, makkelijk ontspannen?

'Ik neem twee jonge kinderen mee. Ontspannen is dus niet het juiste woord. Minder makkelijk overspannen, eerder.'

Mijn favoriete zomergeluid? Het gedreun van een Franse gelegenheidsdiscotheek in de verte

Ben jij eigenlijk een zomermens?

'Jazeker. Ik ben op mijn best als ik een korte broek aan kan.'

En ben je dan een zonneklopper of schaduwzoeker?

'Schaduwzoeker. Ik wantrouw mensen die liever in de zon zitten.'

Wat is de ergste plek waar ze jou naartoe kunnen sturen?

'Vermoedelijk Disneyland Parijs. Ik ben er ooit één dag geweest. Dat kwam dicht bij mijn idee van de hel. Het regende onafgebroken en het personeel beet ons de hele tijd in het Allo Allo-Engels van alles toe. Mijn broer had het toen bijna aan de stok met Pluto.'

Wat doe je als het regent tijdens de zomer?

'Angstvallig oogcontact met mijn vriendin vermijden. Om één of andere reden vindt zij altijd dat het mijn schuld is als het regent op onze vakantie.'

Welke ijssmaak ontbreekt er nog op deze wereld?

'Ik denk dat de ijsindustrie zijn werk gedaan heeft. Er is nu al te veel keuze. Het absolute dieptepunt is smurfenijs. Mijn meisjes zijn er dol op.

Ik heb ooit een maand lang in de blakende zon in Sint-Katelijne-Waver rot fruit in een perscontainer moeten gooien

Wat is jouw favoriete zomerhapje en/of -drankje?

'Vroeger rosé, tegenwoordig Orangina. Wat eten betreft: zo'n grote bak tomaten, komkommers en feta. Er zit ongetwijfeld nog vanalles bij, maar ik weet niet zo goed wat. Mijn lief regelt dat.'

Favoriete zomergeluid?

'Het gedreun van een Franse gelegenheidsdiscotheek in de verte. Nergens spelen ze slechtere muziek, maar ergens vind ik het heerlijk om me daar over op te winden. Het eindigt meestal abrupt wegens een vechtpartij.'

Als je je minibar zelf zou kunnen vullen, wat steekt er dan zeker in?

'Melk en pindakaas. Ik zou mij meteen thuis voelen.'

Ben je de man van de souvenirs?

'Tijdens de opnames van Hotel Römantiek in Tunesië had ik een soort driedelige vriendschapssteen met Sven De Leijer en Frances Lefebure gekocht. Die zou een eeuwigdurende vriendschap garanderen. Maar Lana van de productie heeft die steen toen doen verdwijnen. Ik vermoed uit jaloezie. Sindsdien praten Sven, Frances en ik niet meer met elkaar. Wat ik wil zeggen: kijk uit met souvenirs.'

Wat was de meest afschuwelijke vakantiejob die je ooit deed?

'Ik heb ooit een maand lang in de blakende zon in Sint-Katelijne-Waver rot fruit in een perscontainer moeten gooien. Heel veel mensen zouden dat verschrikkelijk vinden, ik deed dat wel graag. Mijn voorganger zou - volgens de ploegbaas - zijn arm in die container zijn kwijtgeraakt. Dat maakte het nog mooier.'

Had je ooit een zomerlief?

'Mijn eerste zomerlief heette An, kwam uit Toulouse en was een paar jaar ouder dan ik, althans dat zei ze toch. Ze had kortgeschoren haar, zwarte lippenstift en combatshoes en ze was het eerste meisje met wie ik ooit kuste. Ik verstond haar niet zo goed en was de hele tijd doodsbang dat ze ook meteen seks met mij wou. Wat niet zo was. De volgende dag moest ik naar huis. Ik heb om geen enkele vrouw ooit zo hard gehuild.'

Staan er nog speciale projecten of gebeurtenissen op je planning deze zomer?

'Ik wil proberen om een vertrek, passage of aankomst van de Tour de France in het reisschema te smokkelen, maar dat moet toevallig lijken. Zo van: "kijk, de Tour passeert hier morgen. Dan kunnen we evengoed eens gaan kijken." Ik weet dat dat geslepen is, maar de grote meerderheid van mijn reisgezelschap ligt niet wakker van wielrennen. En gelijk hebben ze.'